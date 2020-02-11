شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة كويتية في تبوك.. «دخان بالمقصورة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - تبوك:

اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران كويتية، إلى الهبوط اضطرارياً مساء أمس (الاثنين) في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك، وذلك بسبب خروج دخان من مقصورتها أثناء توجهها بالرحلة رقم (j9721) إلى الإسكندرية.

وقالت مصادر، إن الطائرة كان على متنها 199 راكباً، وقد هبطت في المطار بسلام، ولم يتعرض أي راكب للأذى، فيما استنفرت الجهات ذات العلاقة.

وأضافت المصادر أنه تقرر إقلاع الطائرة صباح اليوم (الثلاثاء) بعد معالجة الخلل.