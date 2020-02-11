مظاهرات تندد بـ«نقص الخبز والوقود» في السودان

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تظاهر مئات السودانيين في ولاية الخرطوم، أمس، احتجاجا على نقص الخبز ووقود السيارات، في موجة احتجاجات جديدة انتشرت في مناطق متفرقة بالسودان خلال اليومين الماضيين.

وذكرت مصادر سودانية أن عشرات المواطنين خرجوا في تظاهرات، بمنطقة شرق النيل المجاورة للعاصمة الخرطوم، احتجاجا على النقص الحاد في الخبز ووقود السيارات، وأغلق متظاهرون وطلاب المدارس الثانوية جسر المنشية الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.

وخرج مئات المحتجين، أمس الأول، في الخرطوم، والخرطوم بحرى، وأم درمان غرب العاصمة، وأحرقوا إطارات سيارات، وأغلقوا شوارع رئيسية، بعد أن شهدت العاصمة خلال الأسابيع الماضية طوابير طويلة على الخبز والوقود.

وذكر موقع «سودان تريبيون» الإخبارى أن عددا من المتظاهرين بمدينة كوستى جنوبى السودان خرجوا في احتجاجات، مساء أمس الأول، بسبب انعدام الوقود والخبز، وأضاف أن المظاهرات تخللتها أعمال عنف بين الشرطة والمحتجين، كما شهدت مدينة عطبرة شمال البلاد، مساء أمس الأول، مظاهرات واحتجاجات واسعة، وذكر شهود عيان في عطبرة لموقع «الراكوبة» السودانى أن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات، وأغلقوا الشوارع الرئيسية بالمتاريس، وطالبوا بتعيين ولاة مدنيين لمدينتى عطبرة شمالاً وكوستى جنوباً.

وكشف وزير الطاقة والتعدين السودانى، عادل على إبراهيم، عن ضوابط جديدة لاحتواء أزمة البنزين، تقضى بصرف بنزين بمبلغ ١٢٠ جنيهاً كحد أقصى للسيارات الملاكى، أيام السبت والإثنين والأربعاء، للعربات التي تنتهى لوحاتها بعدد زوجى، والأحد والثلاثاء والخميس، للسيارات التي تنتهى لوحاتها بعدد فردى، بينما يكون الجمعة يوم صرف لجميع السيارات.