شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر سورية: فصائل المعارضة تستعد لشن عمليات عسكرية فى ريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر سورية بأن فصائل المعارضة تستعد لشن عمليات عسكرية ضد قوات النظام بهدف استعادة سيطرتها على القرى والبلدات التى خسرتها فى ريف إدلب خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها "إن فصائل المعارضة ستنفذ هجماتها خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القوات التركية التى أمدتها بالجنود والعتاد والمدرعات والآليات الثقيلة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الاثنين نزوح نحو 700 ألف شخص منذ بداية ديسمبر الماضى جراء التصعيد العسكرى فى محافظتى إدلب وحلب شمال غربى سوريا.

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