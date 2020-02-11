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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما العمل عندما يصبح Bing محرك البحث الافتراضي فجأة؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
قد يعمل متصفح كروم مع محرك بحث Bing كصفحة رئيسية لمحركات البحث فجأة، ويتم تعيين Bing محرك بحث افتراضي على الرغم من عدم قيام المستخدم بتغيير الإعدادات. وقد يرجع سبب ذلك إلى تشغيل حزمة البرامج المكتبية Office 365 ProPlus على الحاسوب أو أنه قد تم تثبيتها للتو. وأوضحت شركة مايكروسوفت أنه منذ التحديث إلى الإصدار 2002 تقوم حزمة البرامج المكتبية Office 365 ProPlus بتثبيت أداة إضافية في متصفح كروم تجعل Bing محرك بحث افتراضي، إذا لم يكن محددا بالفعل. وأوضحت الشركة الأمريكية أن سبب ذلك يرجع إلى إتاحة الإمكانية أمام المستخدم للبحث في مساحة العمل بالكامل من خلال إدخال مصطلحات البحث في سطر عنوان المتصفح، مثل البحث عن المستندات أو جهات الاتصال. وإذا لم يرغب المستخدم في الاستفادة من هذه الوظيفة فيمكنه إلغاء تثبيت الأداة الإضافية في إعدادات كروم وتحديد محرك آخر كإعداد افتراضي لمحركات البحث.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.