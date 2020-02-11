ما العمل عندما يصبح Bing محرك البحث الافتراضي فجأة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

قد يعمل متصفح كروم مع محرك بحث Bing كصفحة رئيسية لمحركات البحث فجأة، ويتم تعيين Bing محرك بحث افتراضي على الرغم من عدم قيام المستخدم بتغيير الإعدادات. وقد يرجع سبب ذلك إلى تشغيل حزمة البرامج المكتبية Office 365 ProPlus على الحاسوب أو أنه قد تم تثبيتها للتو. وأوضحت شركة مايكروسوفت أنه منذ التحديث إلى الإصدار 2002 تقوم حزمة البرامج المكتبية Office 365 ProPlus بتثبيت أداة إضافية في متصفح كروم تجعل Bing محرك بحث افتراضي، إذا لم يكن محددا بالفعل. وأوضحت الشركة الأمريكية أن سبب ذلك يرجع إلى إتاحة الإمكانية أمام المستخدم للبحث في مساحة العمل بالكامل من خلال إدخال مصطلحات البحث في سطر عنوان المتصفح، مثل البحث عن المستندات أو جهات الاتصال. وإذا لم يرغب المستخدم في الاستفادة من هذه الوظيفة فيمكنه إلغاء تثبيت الأداة الإضافية في إعدادات كروم وتحديد محرك آخر كإعداد افتراضي لمحركات البحث.

