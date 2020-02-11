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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثغرات أمنية خطيرة بمصابيح فيليبس Hue الذكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
اكتشف باحثون أمنيون من شركة “Check Point” ثغرات أمنية خطيرة في بعض مصابيح فيليبس Hue الذكية المزودة بتقنية LED، والتي تسمح للقراصنة بالسيطرة على وحدة التحكم بالمصابيح المتصلة بالشبكة، ثم الشبكة المنزلية بأكملها. ولا تنطوي موديلات Hue الأحدث على هذه الثغرات، في حين أصدرت شركة فيليبس تحديثا للبرمجيات “Firmware 1935144040” للموديلات القديمة، التي تنطوي على هذه الثغرات. ويتم التحديث عبر وظيفة التحديث التلقائي لنظام Hue بشرط تنشيط هذه الوظيفة. وعلى أية حال يتعين على المستخدم التحقق مرة أخرى عبر فتح تطبيق التحكم بمصابيح Hue على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي، ثم النقر على "الإعدادات" في أسفل الجهة اليمنى، ثم الانتقال إلى عنصر "تحديث البرمجيات". ويمكن التعرف على منتجات Hue المحدثة من خلال دائرة خضراء بعلامة صح. وهناك أيضا زر "التحديث التلقائي"، الذي ينبغي تفعيله بحيث يتم تنزيل التحديثات الجديدة وتثبيتها تلقائيا.
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