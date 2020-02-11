دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يشير إلى خطط سامسونج لتحقيق مبيعات 2.5 مليون وحدة من هاتف Galaxy Z Flip ظهر على التقنية بلا حدود.

في تقرير Korea Herald الذي نشر اليوم عبر sammobile، أشير إلى أن شركة سامسونج تخطط لتحقيق مبيعات أعلى من هاتفها المرتقب القابل للطي Galaxy Z Flip تصل إلى 2.5 مليون وحدة.

واجهت العملاق الكوري الكثير من الإنتقادات والعقبات مع إطلاق إصدارها الأول القابل للطي Galaxy Fold الذي جاء بمستوى تسعير مرتفع يصل إلى 2000 دولار تقريباً، لذا سجلت سامسونج مبيعات تصل إلى 500 ألف وحدة من هذا الإصدار فقط حتى الآن.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة حول هاتف Galaxy Z Flip الصدفي المرتقب من سامسونج عبر الرئيس التنفيذي، حيث تتوقع سامسونج زيادة مبيعات الإصدار الثاتي من هواتفها القابلة للطي مع سعر متوقع بين 1300 إلى 1400 دولار لهذا الإصدار، وهو سعر أقل بفارق كبير عن إصدارها الأول Galaxy Fold.

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ويتميز هاتف Galaxy Z Flip بتصميم طويل يصل إلى حجم 6.7 إنش في الشاشة مع أبعاد 22:9، في شاشة Infinity Flex AMOLED، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يضم هاتف Galaxy Z Flip كاميرة خلفية مزدوجة تضم اثنان من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 10 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3300 mAh، ويضم مكبرات صوتية ستريو، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يشير إلى خطط سامسونج لتحقيق مبيعات 2.5 مليون وحدة من هاتف Galaxy Z Flip ظهر على التقنية بلا حدود.