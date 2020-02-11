شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحتضن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد 8" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تونس استضافة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد 8"، الذي سيقام عام 2022، وسيكون أكبر اجتماع دولي تحتضنه تونس منذ الاستقلال.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية أن تونس حصلت في اختتام أعمال الدورة العادية 33 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا على شرف احتضان هذه القمة التي ستكون الأكبر منذ الاستقلال، بالنظر الى حجم المشاركة الواسعة في هذا الحدث الهام.

وأوضحت أنه من المنتظر مشاركة حوالي 50 رئيس دولة وحكومة أفريقية، إضافة إلى رئيس الوزراء الياباني وأعضاء حكومته، وعدد كبير من رؤساء منظمات دولية، وأكثر من 11 ألف مشارك من مؤسسات يابانية وأفريقية من القطاعين العام والخاص، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية.

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ويعتبر مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد" مبادرة حكومية من اليابان حول التنمية الأفريقية، انطلقت لأول مرة سنة 1993، كما يضم خمسة أطراف رئيسية يطلق عليها اسم "المنظمون المشاركون"، وهم : الحكومة اليابانية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ومكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والبنك الدولي.

وتسعى "التيكاد" إلى تعزيز الحوار السياسي بين أفريقيا وشركائها، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية، كما تتمحور أعمال القمة والاجتماعات الجانبية التي تلتئم على هامشها، حول تطوير الشراكة مع الدول الأفريقية في ظل التحولات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان استضافت ستة مؤتمرات "تيكاد"، وستكون تونس ثاني دولة إفريقية تحتضن هذا الحدث الدولي الكبير خارج اليابان، بعد مؤتمر نيروبي بكينيا سنة 2016.