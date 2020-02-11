شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم موريتانية اماراتية لتشييد معهد للفنون في نواكشوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقع وزير الثقافة الموريتاني الدكتور سيدي محمد ولد الغابر مع رئيس مجلس إدارة شركة السلام القابضة الإماراتية محمد بن ناصر بن وزن القحطاني، في نواكشوط ، على مذكرة تفاهم لتشييد المعهد الموريتاني للفنون.

وذكرت الاذاعة الموريتانية أن وزير الثقافة الموريتاني ثمن التجاوب السريع من قبل شركة السلام القابضة لتشييد هذا المعلم الثقافي والفني الذي من شأنه أن يشكل نقلة نوعية في مجال الثقافة والفنون في بلاده ، مشيرا الى أن الفنون تمثل رافعة تنموية قوية وتلعب دورا أساسيا في المحافظة على سلم المجتمعات.

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وأضاف وزير الثقافة أن هذه الفرصة مناسبة للتعبير عن تثمين الاتفاق الذي سيكون بداية لمزيد من التعاون في هذا المجال.

من جانبه ، أثنى عبد القادر عبد الرحمن الخبير عضو مجلس إدارة شركة السلام القابضة على جو الانفتاح التنموي الذي تشهده موريتانيا ، مؤكدا أن هذ المشروع جاء ليعزز تنمية وتطوير العلاقات الثقافية والفنية بين الوزارة والشركة.

وأشاد بما لاحظه من اهتمام من طرف الوزارة بالثقافة بشكل عام والفنون على وجه الخصوص.