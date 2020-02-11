«مسيح نتفليكس».. هرطقات فنية وقنابل عقائدية وسياسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مارلين سلوم

مجدداً، هي «نتفليكس»، تلك الشبكة التي شوهت الحقائق التاريخية، والسياسية، تطل علينا بتشويه أفظع، جاعلة من السيد المسيح «مثلياً» غريب الأطوار، مرة، ومرة أخرى يكون «المخلّص» الآتي من إيران ليحمل رسالة إلى الرئيس الأمريكي الذي بيده أن يخلص العالم من الحروب.

مجدداً، تضعنا تلك الشبكة «العالمية» في وجه الأعاصير التي تفتعلها باسم الفن، وباسم «حرية المؤلف، والمخرج، والرأي..». هل نسمي هذه هرطقات، أم قنابل فنية- سياسية يفجرونها في وجوهنا، وبيوتنا، لزعزعة إيمان الصغار، والشباب، والمسّ بالأديان السماوية، والمقدسات، والأعراف؟ أية حرية هذه تبيح المحظورات كلها، وتهد المعابد والهياكل على رؤوس المسيحيين، والمسلمين، وكل مؤمن على الأرض؟ وهل نكتفي مجدداً بالاستنكار ونترك المشعوذين يمررون رسائلهم بسلام، ونطأطئ الرأس كي لا يعلموا أننا رأيناهم، وسكتنا عن حقنا، بل عن واجبنا في الدفاع عن الله، والأنبياء، والرسل، وأطهر نساء الأرض السيدة مريم العذراء؟

إنتاج «نتفليكس» غزير، فهي تحيط بالجمهور من مختلف الجهات، كأن الشبكة تريد أن تغزو الشاشات الصغيرة والكبيرة بكل ما تملك من قوة لتجذب أكبر عدد من المشتركين حول العالم، أياً كان الثمن، وأياً كانت «البضاعة» التي تبيعها لهم. من حق مالكيها التفكير في أرباحهم المادية، والبحث عن أنجح وسيلة للتسويف، إنما المؤسف أن يتحوّل الإبداع والفن والذوق والرقي إلى «بضاعة» تباع في أسواق رخيصة أحياناً، وفاخرة أحياناً أخرى، وهي في الحالتين تصب في خانة التجارة التي يسعى صاحبها إلى الكسب المادي من ورائها، من دون أية مراعاة لجودة المنتج، وما يتضمنه من مواد قد يتسمم منها الشاري.

تسميم العقول

الخطورة في المنتج التلفزيوني والسينمائي أنه يسمم العقول والنفوس، ويخلق بلبلة في المجتمعات، خصوصاً حين يمسّ أقدس الأقداس، ويشوّه الديانات، ويبلغ الذروة بالتطاول على الذات الإلهية.

لا نشكك في نوايا الشبكة المنتجة والعارضة لتلك الأعمال المشبوهة، لو أن ما شاهدناه في فيلم «الإغواء الأول للمسيح»، ومسلسل «المسيح» جيد، وقد يقبل التأويل، أو سوء الفهم في بعض ما ورد فيه، إنما في العمل الأول ابتذال وتطاول بشكل فج، ووقح على الذات الإلهية، والسيدة مريم، والسيد المسيح، لا يقبله أي مؤمن، أياً كانت ديانته، فكيف أجازته القناة؟ ولمَ سمحت بعرضه «احتفاء بعيد الميلاد» في ديسمبر/‏‏‏ كانون الأول الماضي؟وتبعه مسلسل «المخلّص» الذي يبدو أرقى منه، لكنه يعتبر حالة من الهذيان، الغرض منها ضرب عصفورين بحجر واحد: الدين والسياسة، وبث رسائل غير بريئة بالمرة. أيّ وجه إعلامي حقيقي تمثل «نتفليكس»؟ وبأي اتجاه تمشي الشبكة قدماً، بعدما خسرت ثقة أكثر من مليوني شخص حول العالم، وأوقف عدد من متابعيها اشتراكاتهم اعتراضاً على عرض «الإغواء الأول للمسيح»؟

«الإغواء الأول للمسيح» فيلم صنعته مجموعة برازيلية تملك قناة «بورتا دوس فوندوس»، أي «الباب الخلفي»، على «يوتيوب»، يقال إن مؤسسيها خمسة فنّانين، ولديها أكثر من 16 مليون مشترك. هذا التعريف بالمصدر الذي جاء منه الفيلم، مهم لسببين: الأول يبين مدى انتشار رقعة المشاهدين لهذا الفيلم الذي يصفونه ب«الكوميديا الساخرة»، والثاني مساهمة «نتفليكس» بدورها في زيادة انتشاره والتصديق عليه ليدخل كل البيوت التي لم تعرف، أو تسمع بالقناة البرازيلية الخاصة.

سخرية مستفزة

46 دقيقة من السخرية المستفزة، لا يمكن أن ترتقي بأي حال من الأحوال إلى مستوى الأعمال الفنية الكوميدية المقبولة، حتى ولو لم تتناول الذات الإلهية، والمسيح، والعائلة المقدسة.

من الناحية الفنية، التصوير بدائي، يذكّرنا بحلقات المسلسلات القديمة التي كانت تصور داخل استوديو صغير فقير بلا أي ديكور جاذب. أبطاله هم أنفسهم من يملكون قناة «الباب الخلفي»: جريجوري دوفيفيير، فابيو بورشات، رافائيل برتجال وأنطونيو تابت، وإيفلين كاسترو، ورودريجو فان ديربوت، الذي أخرج العمل.

هؤلاء يتناولون المرحلة التي صعد فيها السيد المسيح إلى جبل الزيتون في خلوة الأربعين يوماً، ليحوّلوها إلى خلوة في الصحراء مع «صديق» جديد له اسمه أورلاندو، أتى به إلى المنزل، ليفاجأ بإعداد السيدة مريم، ويوسف النجار، حفلة بمناسبة عيد مولده الثلاثين. خمر، وسكر، وشذوذ، والسيدة مريم مدمنة «حشيش»، والله، عز وجل، يصورونه ساحراً يتمكن الشيطان «لوسيفر»، أي «إبليس»، من السيطرة عليه، والذي يتضح أنه هو نفسه أورلاندو الذي أغوى المسيح.

هذا ليس العمل الأول الساخر من المسيح الذي تقدمه المجموعة البرازيلية وتعرضه «نتفليكس»، ففي ديسمبر/‏‏‏ كانون الأول 2018 عرضت فيلم «العشاء الأخير» بعنوان «السُّكر الأخير»، تناولت فيه آخر عشاء للمسيح مع الحواريين، وبالأفكار الشيطانية والإلحادية نفسها، قدمت مشاهد من السُّكر، والعربدة، والاستهزاء بالمسيح والمعجزات التي قام بها، وبكل التعاليم الإلهية، بما لا يقبله أي إنسان، لأي ديانة، أو معتقد انتمى. ولأن الصمت ساد وقتها، أو أن الأصوات المعترضة كانت خجولة، تجرأت المجموعة البرازيلية، ومعها «نتفليكس» على عرض الفيلم الثاني هذا العام.

هل يسود الصمت، ونكتفي بالاعتماد على نظرية «الريموت كونترول» لنقلب المحطة، ونغطّ في سبات عميق؟

ألف علامة استفهام

بعد عرض فيلم «الإغواء الأول للمسيح»، قدمت «نتفليكس» لمشاهديها مسلسلاً قصيراً من 10 حلقات بعنوان «المسيح»، تناولت فيها عودة «المخلّص» إلى الأرض، لتثير الجدل وتطرح ألف علامة استفهام عن هوية هذا «المسيح»، والمغزى من تقديمه بهذه الصورة، في عمل سياسي بالدرجة الأولى، يمر على المعتقد والإيمان ليزرع الشك في نفوس الناس.

«المهدي المنتظر»، «المسيح الدجال»، «المخلّص»، أسماء ينادون بها هذا الآتي من حيث لا ندري، ظهر في سوريا لينقذ فلسطينيي مخيم اليرموك من قبضة «داعش»، فتهب عاصفة رملية بينما يقف هو واعظاً «مبشراً» بقرب الخلاص، مردداً طوال المسلسل «هذه نهاية التاريخ»، فيتراجع مسلحو «داعش» هاربين.

وينبهر اللاجئون ب«المعجزة»، ويتبعون هذا الشاب الذي يقودهم إلى حدود فلسطين، خلف الأسلاك الشائكة حيث يقف الجنود «الإسرائيليون». يتم اختطافه من بين اللاجئين ليوضع في السجن، ويتولى التحقيق معه أفيرام دهان، الضابط في جهاز المخابرات «الإسرائيلية».

يختفي مرة جديدة لنراه في الأردن، ومنها إلى أمريكا. وتتدخل المخابرات الأمريكية «سي آي إيه» لمعرفة من هو هذا الذي يحدث فوضى في العالم، وتلاحقه المحققة «إيفا جيلر»، تؤدي دورها ميشال موناجن، من مكان إلى آخر. وآخر ما تتوصل إليه، أنه إيراني، اسمه بايام جولشيري، من أب يهودي، وأم مسيحية، مريض نفسياً، إذ يهيأ له أنه «المسيح المخلّص».. تأثر بمفكر متطرف اسمه أوسكار والاس، ويكرر عباراته، ليقلب المخرج جيمس ماكتيجي المعادلة، فنكتشف أن والاس هو من تأثر بجولشيري، أو «المخلّص».

اختيار الممثلين تستغرب اختيار الممثلين لأداء أدوار البطولة، وعلى رأسهم الشاب البلجيكي، التونسي الأصل، مهدي دهبي، وهو لا يملك أي كاريزما تشدك وتقنعك بأن «المسيح» يمكن أن يكون هزيلاً بهذا الشكل، بارد الملامح، والمشاعر، يمشي كآلة روبوت. هي مسؤولية المخرج جيمس ماكتيجي، ومؤلف المسلسل مايكل بتروني، اللذين أراداه أن يكون «مودرن» جداً، يرتدي الجينز، معظم الوقت، يعيش عالة على الناس، يرتضي الإقامة على حسابهم في أحد أفخم الفنادق في أمريكا، يرتدي الملابس الرياضية من أغلى الماركات العالمية، يمارس رياضة الجري في «الجيم»، ويترفع عن مقابلة كل الآتين إليه من مختلف المناطق، إما طلباً لمعجزة شفاء من مرض، وإما من باب الفضول، بجانب الوسائل الإعلامية التي تلاحقه.

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مؤتمر صحفي

«مسيح» يعقد مؤتمراً صحفياً، يحمل سلاحاً ليقتل كلباً، لا يشفي أي مريض، ولا حتى طفلة مصابة بالسرطان جازفت والدتها بحياتها وحرمتها من العلاج الكيميائي لشدة إيمانها بأن «المسيح» سيشفيها، فتبعته من بلدتها البعيدة إلى تكساس، ومنها إلى واشنطن، تقود سيارتها بمفردها مع صغيرتها. وتعود من دون أن تسمع منه كلمة تطمئن قلبها، لتتوفى الطفلة على فراشها في المنزل. «يحيي الأموات»، هذا ما يفعله، في 3 مشاهد، أولها إعادة طفل فلسطيني إلى الحياة بعد إصابته برصاصة في صدره أمام المسجد الأقصى، الثاني يعيد فيه الشاب الفلسطيني جبريل ابن مخيم اليرموك، وهو أول من آمن بأنه «المخلّص»، فيقوم من إصابته ويدخل الأراضي الفلسطينية عارياً، في دلالة على تطهيره من كل شيء، كأنه يولد من جديد، ويدخل خلفه من بقي معه من لاجئي المخيم حتى يصلوا إلى القدس، بينما ينشق عنهم الآخرون الذين شككوا في قدرات «المخلّص»، وأنه دجال، راحلين إلى الأردن حيث تتلقفهم الجماعات الإرهابية، من بينهم سامر صديق جبريل اللدود، الذي يفجر نفسه لاحقاً داخل أحد الجوامع في القدس، فيسقط وجبريل على الأرض، يموت الأول، ويعود الثاني مرة جديدة إلى الحياة. ويختم المخرج المسلسل بعودة ثالثة من الموت إنما للمحقق «الإسرائيلي» أفيرام، وأحد الحراس الخاصين، يعقوب الذي لا يظهر إلا في هذا المشهد الصامت واليتيم في آخر العمل، ويؤديه خالد أبو النجا مقبّلاً يد «المخلّص». إضافة إلى مشهد المشي فوق مياه بركة في واشنطن.

تأثير نفسي

«مسيح» تأثيره نفسي في البشر، يتحدث في السياسة كثيراً، ويقول للرئيس الأمريكي «جئت خصيصاً من أجلك»، ويأمره بسحب كل الجيوش الأمريكية من كل مكان تتواجد فيه في العالم، وإنه هو الوحيد المسؤول عن السلام، مردداً «الذين يعترفون بدولة «إسرائيل» عليهم الاعتراف بدولة فلسطين». يجمع بين المسيحية، والإسلام، ويبرر عنف «الإسرائيليين» بأنه رد فعل على ما يتعرضون له، وبسبب العمليات التي يقوم بها فلسطينيون، وإسلاميون. منطقي هو في تجسيده ضعف النفس البشرية التواقة للتعلق بأي شيء، أو إنسان يبهرها بما هو جديد، فإما أن تؤمن به، وإما أن تشكك، ولكنها تتبعه في كل الأحوال وتصنع منه نجماً، وحدثاً.

مخلص يأتي بعكس «تعاليمه» التي نشرها على الأرض، حيث لم يرض البهرجة واختار أن يكون رفيقاً للفقراء والبسطاء والصيادين ورعاة الأغنام.



تطرف باسم الحرية



علينا أن نسقط بعض الشعارات التي يرفعها اللامبالون الذين يدّعون تمسكهم بحرية الرأي، وهم لا يفقهون شيئاً عن حدودها وجوهرها الحقيقي؛ فليس مقبولاً أن تُمرر السموم تحت ستار «من لا يعجبه العمل لا يشاهده»، ومقولة «الريموت كونترول» التي يتحججون بها للدلالة على حرية التنقل بين القنوات ليشاهد كل منا ما يحلو له. حين يصل الأمر إلى المساس بأقدس المقدسات وإسقاط القيم والأخلاق والتطاول على الذات الإلهية والسخرية من الأطهار والأنبياء، فلتسقط الحريات. الحرية هي احترام الآخر أولاً، واحترام معتقداته وإيمانه وديانته وفكره، وكل ما عدا ذلك هو تطرف وتدمير وحرب نفسية وعقائدية لا تقل خطورة عن التي تشنها المنظمات الإرهابية.



دعوة للإلحاد أم خيال مريض؟



ليست المرة الأولى التي تشهد فيها السينما، أعمالاً تبدو في ظاهرها دينية، لكن مضمونها خبيث يدعو إلى الإلحاد، أو أنه صادر عن أصحاب عقول مريضة، تسمح لخيالها بالجموح خارج كل الحقائق الدينية. قبل ذلك، عرض فيلمان: الأول باسم «المسيح» عام 1976 للمخرج الملحد روبيرتو روسيليني، ولاقى استنكاراً وهجوماً، بسبب إظهار شخصية المسيح مهزوزة غير قادرة على اتخاذ قرار.

وقدم المخرج الكبير مارتن سكورسيزي فيلماً بعنوان «الإغواء الأول للمسيح»، أظهره كإنسان عادي يتعرض لكثير من مغريات الحياة، ويضعف أمام بعضها وربما أخطرها، مأخوذ عن رواية للكاتب اليوناني نيكوس كازانتزاكيس.

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