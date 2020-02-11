شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسرّع بتوفير أدوية ناجعة لمواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت الحكومة الصينية في تسريع عملية توفير الأدوية التي أثبتت فعاليتها ضد فيروس «كورونا» الجديد، الذي ارتفعت حصيلة ضحاياه إلى نحو الألف وفاة و40 ألف إصابة، وقررت الحكومة ضخ مليارات الدولارات لمساعدة الشركات المنخرطة في جهود علاج ومكافحة والوقاية من الفيروس، وخففت السلطات من قيود العمل والتنقل أمس حيث عاد عشرات الملايين إلى أعمالهم.

وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني، أمس الاثنين، بأن سلطات البلاد بصدد تسريع عملية توفير الأدوية التي أثبتت فعاليتها ضد فيروس «كورونا» الجديد. وأضاف تأكيده، أن قرار توفير الأدوية التي كان لها أثر علاجي ضد «كورونا» تم اتخاذه خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ.

وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،تيدروس أدحانوم غيبريسوس، من أنّ وتيرة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ خارج الصين قد تتسارع، بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد. وتأتي هذه التصريحات بينما توجه أعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة على رأس «بعثة خبراء دولية» إلى الصين للمساعدة على تنسيق مكافحة انتشار المرض.

وتنظم منظمة الصحة العالمية، مؤتمرًا عن فيروس كورونا، يستمر يومين، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، يشارك فيه خبراء في الفيروس. وتأمل المنظمة من وراء هذا المؤتمر الذي يجمع الكثير من العلماء المعنيين بالفيروس، في أن يكون هناك تبادل سريع للمعلومات، قائم على الحقائق العلمية والمعلومات المتوفرة بالفعل عن هذا الشكل الجديد من فيروس كورونا، والذي يصيب الرئتين.

واستبق المدير العام للمنظمة المؤتمر، بالتأكيد على أن المؤتمر سيركز على الجانب العلمي للفيروس، رافضا بذلك تسييس المؤتمر، وقال أمس في جنيف: «فلنركز على هذا العدو العام للبشرية».

وأعلنت السلطات الصينية، أمس الاثنين في حصيلة جديدة، ارتفاع عدد وفيات «كورونا» إلى 908 أشخاص، والمصابين إلى 40171 حالة، بعد 3062 حالة إصابة جديدة مؤكدة، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصاباً . وأضافت انه سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 97 حالة وفاة جديدة، بينها 91 في إقليم هوبي، الذي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمته ووهان.

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وأصبحت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء أكبر بكثير من تلك التي حصدها وباء سارس.

واستقبل مستشفى «هووشِن شان» في مدينة ووهان عدداً جديداً من المرضى، وهو المستشفى الذي شيدته السلطات للتعامل مع انتشار الفيروس الجديد خلال عشرة أيام فقط.

من جهة أخرى،بعد نحو شهرين من ظهور الفيروس للمرة الأولى، بدأ العمال يتقاطرون على المكاتب والمصانع في شتى أنحاء الصين جزئياً، أمس الاثنين، بعد أن خففت الحكومة بعض القيود المفروضة على العمل والتنقل في أعقاب تفشي الوباء.وكان الوباء أدى إلى تعطيل كبير للحياة حيث تحولت المدن الصينية، التي تعج عادة بالحركة، إلى مدن أشباح خلال الأسبوعين الماضيين، بعد إغلاق فعلي للمدن وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المصانع والمدارس.

وحتى أمس الاثنين ظل عدد كبير من مواقع العمل مغلقاً، وبينما يواصل موظفون إداريون كثيرون العمل من منازلهم.

وفي بكين كما شنغهاي، عادت حركة السير بشكل طفيف إلى الطرقات، لكن الازدحام الاعتيادي الذي تشهده هاتان المدينتان العملاقتان كان غائباً. وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن نسبة ارتياد مترو بكين كانت أقل بخمسين في المئة من المعتاد.

(وكالات)