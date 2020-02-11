صحيفة تونسية: طائرة عسكرية تحلق فوق منزل الرئيس التونسى بعد رصد طائرة"درون"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف صحيفة الشروق التونسية أن طائرة عسكرية قامت بالتحليق لمدة 5 دقائق بالقرب من منزل الرئيس التونسى قيس سعيد.

وكشف مصدر أمني أن الطائرة التي حلقت بالقرب من منزل رئيس الجمهورية هي طائرة عسكرية قامت بالتحليق لمدة 5 دقائق فوق جهة المنيهلة بعد رصد طائرة "درون" بالقرب من منزل رئيس الجمهورية قيس سعيد.



صحيفة الشروق

وقد كلف الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم الجمعة الماضى الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبرى باشطبجى، بتمثيله فى القمة العادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى المقرر تنظيمها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومى 9 و10 فبراير الجاري.

وذكرت الرئاسة التونسية أنه "بتوصية من طبيبه المباشر يلازم قيس سعيد الراحة التامة لمدة أربعة أيام ابتداء من اليوم الجمعة وذلك نتيجة التهاب حاد فى الحنجرة".

وكان قيس سعيد أعلن يوم الأربعاء الماضى أنه سيشارك فى القمة وسيلتقى على هامشها عددا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين بالمنظمات الدولية والإقليمية.

واطلع الرئيس قيس سعيد على محطات تاريخية مرت بها الجزائر من 1830 وحتى 1962، ووصل الرئيس التونسى إلى قصر الرئاسة الجزائرية لإجراء محادث ثنائية مع الرئيس عبد المجيد تبون.

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يذكرأن، وصل وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، أمس الخميس، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذى كان فى مقدمة مستقبليه كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج فى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد بلادهان.

وقال وزير الخارجية السعودى، عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، "تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية".