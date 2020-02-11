كيفية تنظيف شبكات التواصل الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

تنصح مجلة التكنولوجيا "c't" الألمانية المستخدم بضرورة تصفح ملفاته الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي وإزالة المنشورات غير اللائقة والصور المحرجة، إضافة إلى أنه يتعين على المستخدم التفكير جيداً قبل نشر أي موضوع أو صورة في الانطباعات، التي يمكن أن تتركها مثل هذه المنشورات لدى الأصدقاء. فيس بوك يقوم سجل النشاط بتسجيل كل إجراء يقوم به المستخدم حسب الترتيب الزمني، كما أنه يسمح بإجراء بعض التعديلات الفردية، حيث يمكن إزالة علامات الإعجاب أو حذف المنشورات وتعديل مدخلات السجل. وهنا ينصح الخبراء باستثمار بعض الوقت عند استعمال شبكة فيس بوك يومياً نظراً لأنه لا توجد أدوات تساعد المستخدم في تنظيف شبكة فيس بوك، باستثناء الأداة الإضافية Social Book Post Manager لمتصفح غوغل كروم، والتي توفر للمستخدم إمكانية تعديل الكثير من المنشورات في سجل النشاط دفعة واحدة. إنستغرام ينصب الاهتمام الأساسي لشبكة إنستاغرام على نشر الصور، ولكن عندما يقوم المستخدم بالتحقق مجدداً من الصور والقصص، التي تم نشرها، من المؤكد أنه سيجد صوراً يمكن أن يندم عليها أو على الأقل لم يعد راغبا في رؤيتها، وهنا يمكن الاستعانة بتطبيق Cleaner لإزالة صورة إنستغرام، ويتوفر التطبيق للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد. تويتر ويمكن للمستخدم أيضاً التخلص من تغريدات تويتر المحرجة من خلال البحث في التغريدات القديمة بواسطة أدوات تويتر، حيث يوفر البحث المتقدم إمكانية البحث في التغريدات القديمة تبعاً لكلمات رئيسية معينة. وهناك الكثير من الأدوات الخارجية، التي تقوم بهذه المهمة بصورة أسهل وأكثر راحة مثل أداة Tweetdeleter، التي توفر للمستخدم نظرة عامة جيدة على جميع التغريدات، التي يمكن فلترتها حسب معايير مختلفة، كما يمكن إزالة التغريدات مباشرة. وتقوم خدمة الويب Tweetdelete بإزالة التغريدات الأقدم من تاريخ معين يتم تحديده بواسطة المستخدم تلقائيا لمرة واحدة أو بصورة منتظمة، وتساعد أداة Tokimeki Unfollow المستخدم في "إلغاء المتابعة"، حيث تقوم الأداة بعرض أحدث التغريدات من الحسابات واحدة تلو الأخرى، وتتيح في كل مرة إمكانية عدم متابعة الحساب المعني. غوغل ويوتيوب على الرغم من أن محرك بحث غوغل لا يعتبر شبكة للتواصل الاجتماعي، إلا أنه يقوم بتسجيل الكثير من البيانات عن المستخدم، سواء كانت معلومات مرغوبة أو غير مرغوبة أو بيانات قديمة أو جديدة، ولذلك يتعين على المستخدم إعداد تنبيهات بحث غوغل Alerts. وتقوم هذه الخدمة بإخبار المستخدم عن نتائج البحث الجديدة عن طريق البريد الإلكتروني، ويتعين على المستخدم عدم إعداد التنبيه باستعمال اسمه الشخصي، ولكن يجب استعمال اسم المستخدم أو أسماء مستعارة، التي يتم استعمالها في مختلف الخدمات والشبكات، وإذا خشى المستخدم من تجاوز تعليقات يوتيوب وتأثيرها على صورته، فإنه يمكن عرض تعليقات يوتيوب وإزالة المنشورات بشكل محدد.

