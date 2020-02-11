اجتماع طارىء لوزراء الصحة الأوروبين لمناقشة "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

يجتمع وزراء الصحة الأوروبيون في بروكسل بشكل طارئ الخميس المقبل لنقاش اجراءات ضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن مجلس الاتحاد، اليوم الاثنين. ويسعى الوزراء الذين يلتقون بحضور ممثل لمنظمة الصحة العالمية اعتباراً من الساعة العاشرة (التاسعة ت غ)، إلى تبني مقاربة منسّقة لمواجهة الوباء بعد تسجيل نحو 30 اصابة في الاتحاد الأوروبي. ودعا وزير الصحة الألماني يانس شبان، عقب لقائه نظيرته الفرنسية أغنيس بوزين في باريس في الرابع من فبراير (شباط)، لاجراء نقاش على المستوى الأوروبي حول اتخاذ اجراءات تقيّد الدخول للتكتل الأوروبي، على غرار تلك التي اتخذتها واشنطن، أو تكثيف الرقابة على الحدود. ومنعت الولايات المتحدة دخول جميع الأشخاص غير المقيمين القادمين من الصين. وشدد الوزيران على ضرورة تنسيق القرارات بين دول الاتحاد الأوروبي، نظرا لحرية حركة المواطنين في منطقة شنغن التي ليس فيها رقابة حدودية في الأوقات العادية. وسيقوم الوزراء ب"تبادل وجهات النظر حول اجراءات الطوارئ الجديدة في مجال الصحة" ومناقشة "حلول (...) لتجنب انتشار الوباء في الاتحاد الأوروبي"، وفق بيان لمجلس الاتحاد لفت أيضا الى أن الاجتماع سيشهد تبني قرارات. وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز ليناريتش اليوم على "تويتر"، إنه "مع انتشار فيروس كورونا في عدة بلدان، يجب أن يكون التنسيق والتعاون هدفنا الأول. لقد حان الوقت لتوحيد جهودنا لإيقاف هذا الوباء". وأدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 908 أشخاص في البر الصيني (بدون احتساب هونغ كونغ وماكاو). وتجاوز عدد المصابين 40 ألفا وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات الصينية اليوم، ما يؤكد وجود استقرار نسبي في درجة انتشار الفيروس. ورصدت 33 إصابة في الاتحاد الأوروبي، 14 منها في ألمانيا و11 في فرنسا.

