سلطان: المجلس الأدبي يخدم هويتنا ويعلي شأن ديننا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس مجمع اللغة العربية بالشارقة، صباح أمس، عمر جاه مدير الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في بنجلاديش والوفد المرافق له؛ وذلك في مجلس سموه الأدبي بدارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب سموه، بالوفد الضيف، متمنياً لهم طيب الإقامة، مقدماً لهم فكرة عامة حول ما تحويه الدارة من معارف تاريخية وجغرافية فريدة ومتميزة؛ متمثلة في مخطوطات وخرائط وصور وكتب، كما استعرض أمامهم أهداف مجلس سموه الأدبي، الذي يتطلع من خلاله إلى عقد لقاءات فكرية يُدعى إليها أبرز المفكرين والأدباء، وتسهم بشكل فاعل في تطوير المفاهيم الأدبية والفكرية التي تخدم هويتنا، وتعلي من شأن ديننا ومجتمعاتنا، وبيّن سموه جهود مجمع اللغة العربية بالشارقة المحلية والإقليمية والدولية في خدمة اللغة العربية، والقائمين عليها.

كما شهد صاحب السمو حاكم الشارقة، توقيع مذكرة تعاون بين مجمع اللغة العربية بالشارقة والجامعة الإسلامية للتكنولوجيا ببنجلاديش، وقد مثّل الطرفين في التوقيع على بنود المذكرة الدكتور امحمد صافي المستغانمي مدير مجمع اللغة العربية في الشارقة، وعمر جاه مدير الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في بنجلاديش.

ويأتي إبرام المذكرة رغبة من الطرفين في تطوير العمل الأكاديمي، وتوثيق أواصر التعاون في مجال البحث اللغوي، والرغبة في دعم ومساندة المشاريع العلمية المتميزة في خدمة اللغة العربية.

وبحسب ما نصت عليه بنود المذكرة يحرص الطرفان على أهمية المحافظة على الهوية اللغوية العربية، ونشر اللغة العربية في العالم غير العربي بكل الوسائل الممكنة، وبحسب الأنظمة المتبعة لدى كل جهة.

واتفق الطرفان على ضرورة التعاون، وتبادل الخبرات في مجال البحوث والدراسات اللغوية، وتبادل الكتب والمطبوعات والمنشورات، والاستفادة من الندوات العلمية وحلقات النقاش الخاصة بتطوير الباحثين، والاستفادة من التجارب الإدارية الناجحة.

حضر اللقاء وتوقيع المذكرة إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، زكي أنور نسيبة وزير دولة، وساعد محمد المهيري سفير الدولة لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعمر جاه مدير الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في بنجلاديش، والدكتور امحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية في الشارقة، ومحمد أبو ريحان أستاذ جامعي في الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في بنجلاديش. «وام»