شكرا لقرائتكم خبر عن «الديستوبيا».. خيبات الواقع العربي تغزو الأدب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

يرى بعض الكتاب والنقاد العرب والإماراتيين أن أدب الديستوبيا، أدب المدينة الفاسدة، لايزال إبداعاً خجولًا في العالم العربي، ويعزون ذلك إلى ذائقة القراء من الأجيال السابقة الذين يقبلون على الأدب الكلاسيكي، ولكن من جهة ثانية يشير البعض الآخر إلى أن هذا الأدب يشهد إقبالًا وسط الكتاب الشباب مثل: أحمد خالد توفيق، وأحمد مراد، وأيضا هنالك كتابات إبراهيم نصر الله، خاصة في روايته «حرب الكلب الثانية»، ويرى بعضهم أن هذا الشكل الإبداعي الجديد توجد له جذور في بعض أعمال نجيب محفوظ، وربما يكون مناسباً للبيئة العربية خاصة أن من أهم سماته التعبير عن الواقع الاجتماعي والسياسي، فهو يتحدث بشكل أساسي عن الخيبات المتلاحقة وتفشي الظلم وغياب العدالة وتلاشي الشعور بالأمان.

الكاتب الشاب محمد حسن المرزوقي عقد مقارنة بين الديستوبيا وأدب الخيال العلمي الذي لا يجد بدوره رواجاً بين القراء، ومن النادر العثور على كتاب برعوا في حكايات الخيال العلمي. ففي الإمارات توجد فقط الكاتبة نورة النومان التي أنتجت الكثير من الروايات التي يشكل الخيال العلمي موضوعها الأساسي، فنحن ننظر إليه كأدب غير جاد، أما الديستوبيا فتعتمد على أحداث خيالية وفانتازية وبعض من السريالية.

ويشير المرزوقي إلى وجود بعض الإشراقات في الكتابة في أدب الديستوبيا مثل المصري أشرف الخمايسي في روايته «ضارب الطبل»، التي يتناول فيها الموت والخراب، وهنالك الكويتية بثينة العيسى في رائعتها «حارس سطح العالم»، التي اتجهت نحو هذا الأدب بعد أن شكت من الرقابة فكتبت تلك الرواية المتخيلة وأسقطتها على الواقع، وحكت فيها عن عوالم التحكم والرقابة وقد نجحت كثيراً في صنع عوالم مستمدة من «المدينة الفاسدة».

ويرى المرزوقي أن هنالك تيارات في الأدب تنجح في أماكن محددة وتفشل في أخرى، ومثال على ذلك أدب الواقعية السحرية الذي ازدهر في أمريكا اللاتينية حيث الاضطرابات والصراعات، فالمشاكل والقضايا هنالك تختلف عما هو عليه في الغرب مثلًا.

ويؤكد المرزوقي على أن جمهور الديستوبيا لا يزال متواضعاً، ويعزو ذلك إلى تأخره كنمط إبداعي في العالم العربي، ولكن هنالك الكثير من المؤشرات على أن بعض الكتاب الشباب قد اتجهوا فعلياً نحو كتابة الديستوبيا.

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ويشدد القاص إبراهيم المبارك على غياب مثل هذا الأدب في منطقة الخليج إلا في بعض المحاولات النادرة في الكويت، كما أنه لا يجد له جمهوراً كبيراً في العالم العربي، فكتابنا لا يزالون يمارسون تجاربهم السردية القديمة، بعكس الغرب الذي تجاوزنا إبداعياً وصار يطرق أنواعا جديدة في الشكل والمضمون.

ويضع مبارك إصبعه على جانب مهم في القضية عندما يذكر أن العقل العربي يرفض في بعض الأحيان الاستغراق المبالغ فيه في الخيال والشطح الإبداعي، ولذلك ربما كانت أجيال الشباب أكثر تفاعلًا مع مثل هذا النوع من الأدب.

غير أن مبارك يؤكد كذلك على نجاح الكتاب العرب في تناول سمة من أهم سمات الديستوبيا ألا وهي جوانب التعبير عن الظلم الاجتماعي والتحرر، وهناك الكثير من الأعمال العربية حملت الجانب الرؤيوي مثل أدب نجيب محفوظ.

الخيال العلمي

أما الكاتبة عائشة عبد الله فترى أن السائد في الإبداع العربي هو أدب المدينة الفاضلة وليس الفاسدة إلا من بعض الكتابات، على نحو الأدب الذي أنتجته الروائية فتحية النمر، فهو يحمل بعضاً من سمات الديستوبيا خاصة في روايتيها «فتنة الداعية»، و«السقوط إلى أعلى»، وأيضا هنالك أعمال ليلى العثمان وفريد رمضان، ولا ننسى روايات عبد الرحمن منيف التي حملت أفكاراً تنبؤية، وكانت بمثابة جرس إنذار مبكر لما يحدث الآن.

انكسارات

أدب المدينة الفاسدة، أو أدب الديستوبيا يقف على النقيض من ما ظل يعرف بأدب المدينة الفاضلة أو«اليوتوبيا»، ومن أهم سماته أنه يعبر عن الواقع في خيباته وانكساراته، ويرسم صورة قاتمة للمستقبل، أو يتنبأ بما سيحدث غداً وفقاً لمعطيات الواقع، ويعبر السرد عن التشظي في عالمنا المعاصر، ويصور ثقل الحياة في ظل ثقافة الاستهلاك وسيادة الهزائم وما نتج عن تلك العوالم من مظاهر ماثلة مثل حركة الهجرة واللجوء العالمية، والنزعة الفردية في ظل غياب الروح الجماعية، ويستمد رؤاه من اتجاهات عدمية وتشاؤمية في الفلسفة خاصة عند نيتشه وشوبنهاور وكيركجارد وغيرهم من فلاسفة وضعوا مفاهيم ألقت بظلالها على الأدب، وبرز في الغرب كثير من المبدعين الذين أنتجوا علامات خالدة في أدب المدينة الفاسدة، أمثال جورج أورويل خاصة في روايته الرؤيوية «1984»، وكافكا في «التحول»، أو «المسخ».