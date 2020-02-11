الجيشان السوري والتركي يقتربان من مواجهة مفتوحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعّدت القوات التركية استفزازاتها للجيش السوري في محافظة إدلب، أمس الاثنين، وقصفت عدداً من مواقعه بشكل مكثف؛ رداً على الهجوم على نقطة مراقبتها، والذي أودى بحياة خمسة جنود أتراك، داعية الناتو لدعمها وسط هذا التصعيد، في حين أعرب الكرملين عن قلقه؛ بسبب التوتر الحاصل في إدلب، مؤكّداً أنه ليس من المخطط إجراء لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، ولكن من الممكن أن ينعقد إذا تطلّب الأمر.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن خمسة جنود قتلوا إلى جانب خمسة آخرين أصيبوا بجروح في هذه النيران التي استهدفت مواقع تركية في إدلب، مضيفة: إن القوات التركية ردت على القصف. وبحسب المرصد السوري، استهدفت ضربات الجيش السوري عسكريين أتراكاً في قاعدة تفتناز الجوية. ولم يشر المرصد إلى حصيلة القتلى. لكن المرصد نفى المزاعم التركية التي ادعت بان الجيش التركي قصف 115 هدفا وتمكن من «تحييد» 10 1 جني سوري.

وقال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، عمر جليك، في تصريحات صحفية أدلى بها، أمس، إن «قصف مواقع الجيش السوري متواصل بشكل مكثف دون انقطاع»؛ رداً على مقتل 5 عسكريين. وبحسب الإعلام التركي، قابل الرئيس رجب طيب أردوغان وزير دفاعه خلوصي أكار بعد الهجوم. وقد يؤدي هذا الهجوم إلى تصعيد إضافي بين تركيا وسوريا.

وذكرت وكالة «بلومبيرج» أن أنقرة أرسلت المئات من الدبابات وعربات نقل الجنود المدرعة، فضلاً عن قوات خاصة، إلى محافظة إدلب السورية، وسط توقعات بحدوث مواجهات مع القوات السورية. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: إن موسكو قلقة بشأن الوضع في إدلب، مضيفاً: «إنّه فيما يتعلق بلقاء الزعيمين، فلا توجد حتى الآن أي خطط محددة لعقد لقاء؛ لكنه سيعقد إذا استدعت الحاجة ذلك»، فيما قال السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر يفيموف: إن الإرهابيين، ورعاتهم الأجانب، يستغلون نظام خفض التصعيد في إدلب، لإطالة أمد الحرب، والضغط على دمشق.

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وفي مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، أمس الاثنين، قال يفيموف: «نظام خفض التصعيد في إدلب الكبرى لا ينتهك فقط، وإنما كما يبدو يستغل من جانب تنظيم «هيئة تحرير الشام»؛ (جبهة النصرة سابقاً) المسيطرة على المنطقة هناك، ورعاتها الغربيين؛ من أجل المحافظة على تلك الرعاية، وتغذية جيوب العصابات في سوريا؛ بهدف إطالة أمد الحرب، والضغط على دمشق. كما عبّر الدبلوماسي عن قلق موسكو إزاء ظاهرة انتقال المسلحين من إدلب إلى أماكن أخرى في سوريا وخارجها، بما فيها ليبيا».

وحذر السفير الروسي من استنتاجات متسرعة بخصوص الوضع الإنساني في منطقة إدلب، مشيراً إلى أن «الورقة الإنسانية»، شأنها شأن الاتهامات الموجهة إلى الجيش الحكومي السوري باستخدامه أسلحة كيماوية، يتم تفعيلها من قبل معارضي دمشق كلما حقق الجيش السوري نجاحات في محاربة الإرهابيين.

وفي السياق نفسه، أشار يفيموف إلى أن المسلحين يقصفون بشكل منتظم، ممرات إنسانية يتم فتحها أمام المدنيين؛ لتمكينهم من مغادرة مناطق القتال؛ وذلك مع حرص الفصائل المسلحة على بقاء هؤلاء المدنيين هناك ك«دروع بشرية» لها.

(وكالات)