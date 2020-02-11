بيلوسي تنتقد استقطاعات الرعاية في موازنة ترامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت زعيمة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، انتقادات حادة لمشروع الموازنة العامة التي يطرحها الرئيس دونالد ترامب، مشيرة خصوصاً إلى استقطاعات كبيرة في نظام الرعاية الصحية، وأموال دعم القطاع الصحي. وقالت بيلوسي إن مشروع الموازنة العامة هي بيان للالتزام بالقيم.

وأضافت أن ترامب يثبت مرة أخرى من خلال مشروعه لموازنة عام 2021 ضآلة التزامه بمعايير توفير الرعاية الصحية والأمان المالي والحد الأدنى للرفاهية التي يجب أن تقدمها حكومة الولايات المتحدة للعائلات الأمريكية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأنّ مشروع الموازنة الذي يطرحه الرئيس ترامب، يشمل تخليه عن هدف سعى إليه الجمهوريون طويلاً، وهو سدّ العجز في الميزانية الفيدرالية خلال عقد. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن وثائق عمل داخلية، أنّ الهدف الجديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب في مشروع الموازنة الجديدة، هو سدّ العجز في الميزانية الفيدرالية بحلول العام 2035 بدلاً من العام 2030، ولطالما أكّدت إدارة ترامب عزمها على القضاء خلال عشر سنوات على العجز في الميزانية الفيدرالية، لكنّ الرئيس الجمهوري بدا مؤخّراً غير مهتمّ بالسيطرة على عجز الموازنة، بحسب الصحيفة.

وهذا العجز الذي فاقمته إجراءات لتحفيز النمو مثل خفض الضرائب على الشركات، وتخفيف الأعباء الضريبية عن الطبقات الميسورة، يتوقّع أن يصل إلى ألف، و15 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2020، وبحسب «واشنطن بوست»، فإنّ مشروع الموازنة ينصّ على إنفاق ملياري دولار لمواصلة بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، بينها أجزاء بطول 645 كيلومتراً جديداً، سيتم تشييدها بحلول نهاية العام الجاري.

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وقالت بيلوسي إن ترامب تخلى بعد أسبوع واحد فقط عن التزامه المعلن بعدم المس بميزانية الرعاية الصحية، وهو اليوم يطرح مشروعاً ينطوي على استقطاعات بمليارات الدولارات من برامج الرعاية.

من جانب آخر، تبادل السيناتور عن فيرمونت، بيرني ساندرز، وخصمه المعتدل بيت بوتيدجيدج، الهجمات قبل يومين من الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولاية نيوهامبشر، وبعد أسبوع من تصدرهما نتائج أول اقتراع سادته الفوضى في أيوا.

وقال ساندرز إنه يمتلك «فرصاً ممتازاً» للوصول إلى الطليعة في نيوهامبشر بالقرب من معقله الانتخابي حيث يتصدر استطلاعات الرأي الأخيرة. وكان ساندرز (78 عاماً)، وبوتيدجيدج (38 عاماً)، أعلنا فوزهما في اقتراع أيوا الذي دشن موسم الانتخابات التمهيدية.

وأشارت النتائج الرسمية الأخيرة التي تمت مراجعتها ونشرت إلى فوز بوتيدجيدج بفارق طفيف عن ساندرز، الذي أعلن فريق حملته أنه سيطلب تعداداً جديداً للأصوات.

(وكالات)