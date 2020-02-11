محمد بن راشد: أجهزتنا الأمنية تحفظ كرامة الناس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمس، جانباً من فعاليات «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية - سوات»، الذي تنظمه وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في منطقة الروية في دبي، خلال الفترة من التاسع حتى الثالث عشر من الشهر الحالي.

وأدت عدة فرق شرطية عربية وأجنبية تجربة عملية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والحضور، عكست المهارة البدنية والخبرة والحضور السريع للأفراد المشاركين في عملية مكافحة الإرهاب، وإنقاذ المصابين في العملية، والقضاء على العناصر الإرهابية خلال زمن قياسي.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجهود وزارة الداخلية، وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الذي يحرص على تنظيم واستضافة هذا التحدي للسنة الثانية على التوالي، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي؛ من أجل صقل مواهب وخبرات عناصر الشرطة في دولة الإمارات.

وتوفر الفرص اللازمة لهؤلاء العناصر في أجهزتنا الشرطية، الاحتكاك مع نظرائهم من مختلف دول العالم، وإكسابهم الخبرات والتقنيات الحديثة، وتجسيد التعاون وتفعيله بين هذه الأجهزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد سموه أن الأجهزة الشرطية والأمنية تلعب دوراً مهماً وحيوياً في المحافظة على أمن المجتمع واستقراره، وحماية الممتلكات العامة والخاصة في هذا المجتمع، بالتوازي مع احترام كرامة الناس، وحفظ حقوق الإنسان، وحمايته من كل التعديات أو الظلم الذي قد يقع عليه؛ كي تسود العدالة والمساواة في أوساط مجتمعنا والمجتمعات الأخرى.

حضر الفعالية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، المشرف الرئيسي على تنظيم الحدث، الذي يشارك فيه 46 فريقاً شرطياً من 26 دولة عربية وأجنبية، بما فيها دولة الإمارات.

كما حضر الفعالية خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من القيادات الشرطية والأمنية في الدولة والدول المشاركة.«وام»