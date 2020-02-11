العراق: مقتل متظاهر برصاص الأمن في احتجاجات بذي قار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”، وكالات:

تجددت احتجاجات المتظاهرين في بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، أمس، رغم الأحوال الجوية شديدة القسوة، للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وتأكيد رفضهم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما قُتل متظاهر عندما فتح حرّاس جامعة في مدينة الناصرية جنوب بغداد، النار على محتجّين حاولوا منع الدخول إلى كليّات في المجمع التعليمي، حسبما ذكرت مصادر طبية، في حين تحدثت مصادر مطلعة عن قيام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوضع منهاج وزاري لحكومته، يتناسب مع المرحلة الحالية تمهيداً لإعداد برنامج وزاري للمرحلة المقبلة.

وأوضحت مصادر أمنية عراقية، أن الصدامات اندلعت عندما تصدى رجال الأمن للمتظاهرين أثناء محاولتهم إغلاق الجامعة، ما أدى إلى سقوط قتيل.

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بدورها قالت وسائل إعلام إن الشرطة العراقية استخدمت الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى مقتل متظاهر بطلق ناري في الرأس، وجرح آخرين. وأوضحت المصادر أن مجموعات من المتظاهرين نجحت في إغلاق مداخل عدد من كليات الجامعة، قبل أن يتدخّل الحرّاس ويعيدوا فتحها بالقوة، إثر مواجهات أسفرت عن مقتل المتظاهر برصاص الحرّاس. وأكدت مصادر عراقية أن المتظاهرين قاموا بقطع الطرق وإغلاق الجسور وتعطيل الجامعات في الناصرية.

وفي إطار الحراك الجاري لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ذكر مصدر مطلع، أن «علاوي قام بتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد منهاج وزاري يتلاءم مع المرحلة الحالية».

وقال المصدر إن «علاوي قام بتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد منهاج وزاري يتلاءم مع المرحلة الحالية، كي يتم إعداد البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة على إثره».

في غضون ذلك، دعا عضو البرلمان نايف الشمري، علاوي للخروج أمام الرأي العام، وإيضاح الآليات التي يتبعها في حوارات تشكيل الحكومة، محذراً من تكرار سيناريوهات «اللحظة الأخيرة» في تقديم أسماء المرشحين للتشكيلة الوزارية. وقال الشمري، إن «التظاهرات الشعبية والأحداث الكبيرة التي عصفت بالمشهد العام للبلد، كانت نتيجتها استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتكليف محمد علاوي بتشكيل حكومة ربما تكون استثنائية في طبيعة ولادتها والظروف المحيطة بها». وأضاف أن «الحكومة المرتقبة ستكون ثمرة صوت الجماهير، وبالتالي، فعلى رئيس الوزراء المكلف التعامل بشفافية مع حجم التحدي في جميع خطوات اختيار المرشحين والحوارات مع الكتل السياسية». ورأى أن «حالة الغموض في الحوارات تعيدنا لمربع الغرف المغلقة، وهو الوضع الذي أوصل البلد إلى ما هو عليه، ما يجعلنا نشعر بالريبة والخوف من تكرار سيناريو تشكيل الحكومات السابقة».