شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسطر بطولات وأمجاداً.. وإنجازاتها تُخلّد في سجل التاريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: راشد النعيمي

ثمّن مسؤولون ومواطنون الدور الرئيسي والمحوري الذي أدته دولة الإمارات إنسانياً في اليمن الذي حفظت به أمنه واستقراره وخففت عن شعبه ويلات الحرب وآثارها بنصرة المظلوم وإغاثة الملهوف، مشيدين بإرادة الجندي الإماراتي التي سطرت بطولات وإنجازات ستُخلد في سجل التاريخ عبر يد تقاتل ويد تضمد الجراح، ويد تغيث المحتاج. كما نوهوا بدور الهلال الأحمر الإماراتي الذي يعد الضامن الأول للخير في الإمارات، والوسيلة المثلى لتقديم يد العون للمحتاجين في بلاد اليمن المترامية الأطراف.

وقالوا في استطلاع ل«الخليج» إن مشاركة القوة العسكرية جاءت دعماً للشرعية مع المحافظة على المواطن اليمني من الضياع والمجاعة والجهل وحمايته من تسلّط الظالمين عليه من المعتدين عبر تسيير قوافل الإنقاذ الإنسانية جنباً إلى جنب مع القوة العسكرية.



تخفيف المعاناة



بدوره يؤكد الدكتور حسن محمد النابودة، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، أن لليمن مكانة مهمة بالنسبة للأمة العربية، ذلك أن موقعه الاستراتيجي وتاريخه العريق جزء مهم من تاريخ الجزيرة العربية، وما يحدث فيه ينعكس على المنطقة كلها ويترك آثاره البعيدة المدى في مختلف جوانب الحياة، فكان من الواجب مد يد العون والمساعدة للشعب اليمني الشقيق، في سبيل تخفيف معاناته وتمكينه من إعادة البناء والإعمار وتحقيق التنمية والتطور، وتعزيز قوته للحفاظ على أمنه واستقراره وتجاوز التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها، على مختلف المستويات.



دعم لوجستي



الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات يقول: يعود أبناء الوطن جنودنا المخلصون الذين شاركوا بكل حرفية واقتدار، وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والكفاح مع إخوانهم في قوات التحالف في اليمن لإعادة الأمل، وبالمناسبة نوجه لهم تحية إجلال وتقدير لهؤلاء الجنود الذين رسموا البهجة وأعادوا الحق لأهله.

ويضيف: أدى جنود الإمارات الأبطال دوراً مهماً بإنشاء البنى التحتية لبعض المدن في اليمن وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان وطوال الأربع السنوات الماضية؛ قدمت دولة الإمارات وجنودها الدعم اللوجيستي والمادي لعودة العملية التعليمية إلى عهدها السابق؛ وقد شكلت جهود جنودنا البواسل في تقديم الدعم الإنساني والمعنوي للشعب اليمني في مجالات مختلفة في التعليم والصحة وتعبيد الطرق وتوفير الغذاء وضمان وصولها إلى الأسر الفقيرة والمتعففة.



منطلق إنساني



ويشير الدكتور عبدالله الخطيب، أستاذ القانون ومساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي إلى الدور الإنساني لقواتنا، ويصفه بأنه كان بارزاً وملحوظاً بشكل كبير، ذلك أن مشاركة قواتنا أتت في المقام الأول من منطلق إنساني قبل أن يكون عسكرياً، حيث إن انضمامها لقوات التحالف جاء بهدف المحافظة على أمن واستقرار اليمن، وما يستتبعه ذلك من حفظ الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق فالحفاظ على الأمن من أهم مقومات الحياة الكريمة وبدون الأمن لا يمكن أن يزدهر مشروع أو تنجح مبادرة أو يثمر منتج أو يعمر عمران أو تربى أجيال.

ويضيف: من المعروف أن دولة الإمارات من كبرى الدول في تقديم المنح والمساعدات الخارجية، كل ذلك نابع من إيمانها الراسخ بدور الإنسان في مساعدة أخيه الإنسان بغض النظر عن عرقه أو لونه أو دينه.

أيادٍ بيضاء

فيما قالت الدكتورة شيخة الطنيجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي والأستاذ في القيادة التربوية إن التاريخ سيخلد بكل فخر مشاركة الإمارات في إعادة الأمل في اليمن وعطائها الإنساني وأياديها البيضاء التي انطلقت عبر جنودها المخلصين لتغيث الشعب العربي الشقيق الذي يمر بمحنة كبيرة استدعت شهامة الإماراتي ألا يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد ملامحها على الأشقاء فهب لدعم الحكومة الشرعية وتثبيت أركانها، تعزيزاً لدورها ومساهمة في تحرير أراضيها من التمرد المسلح، ما أسهم في إكساب أبنائنا الجنود المخلصين مهارات عملية وخبرات من العمليات العسكرية، ليسطروا تضحيات ويثبتوا بطولاتهم وحبهم لبلادهم والذود عنها.



كينونة اليمن



الدكتور حمد بن صراي، أستاذ التاريخ القديم في جامعة الإمارات يقول إنه منذ أن انطلقت عاصفة الحزم كان في حسبانها الحفاظ على كينونة اليمن ووحدة هذا البلد من شماله إلى جنوبه.

ويثمّن الدكتور حمد مشاركة القوة العسكرية في الحفاظ على الشرعية مع المحافظة على المواطن اليمني من الضياع والمجاعة والجهل، ولهذا سارت قوافل الإنقاذ الإنسانية جنباً إلى جنب مع القوة العسكرية فتمّ النهوض بالشعب اليمني وإغاثته من عوامل الهلاك والدمار.

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حماة وبناة

وترى مريم الرميثي، الأستاذة في كلية القانون في جامعة الإمارات أن الإمارات الحبيبة وجنودها البواسل العائدين من اليمن بعد مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي الذين سطرت جهودهم أروع الملاحم الإنسانية، لإعادة الأمل والبسمة لتلك البقاع، ليتحقق فيها وصفها الدائم، اليمن السعيد.​

وتضيف: بدعم وجهد مشترك بين كتائب صقور الإمارات من قواتنا المسلحة، وكتائب صناع الحياة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، برز الدور الأمني والإنساني والإغاثي والتنموي الكبير في خدمة استقرار المنطقة.

أبهى المعاني



قالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، في عودة أبناء الوطن من أرض اليمن: «أقول وأنا أقف باعتزاز وشموخ على باب رجوع سفراء الإنسانية من أرض اليمن الشقيق شكراً لكم».

وأضافت: «شكراً لكم يا من سطرتم أبهى معاني الإنسانية عل صفحة التاريخ الإماراتي الحافلة بتضحيات أبنائها في سبيل رفعة الوطن وأمنه، ونشر رسالة السلام والأمل، بصدر كل من فقد الأمل».

رموز شرف



قال الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية: لقد كتبت قواتنا المسلحة تاريخاً ودرساً في الفداء والتضحية في سبيل الوطن والأمة، وتأديتهم لهذه المهمة الإنسانية النبيلة، وسام فخر لكل إماراتي.. ليصبحوا اليوم رموز شرف وولاء وإقدام يفخر بهم جميع أبناء الوطن.

وعبر عن وافر التقدير والاحترام لكل الأسر التي شارك أبناؤها في هذه المهمة الإنسانية السامية، التي تحمل في طياتها الحق والشرف والكرامة. مستذكراً الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله لأجل رفعة وأمن وسلام الأوطان. سائلاً الله تعالى أن يحفظ الإمارات قيادة وشعباً، ويديم الأمن والأمان والسعادة. وأن تظل قواتنا المسلحة درعاً حامية لهذا الوطن العزيز.



حماية اليمن



وأعرب بطي الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد وعبيد الملا عن بالغ تهانيه لقيادة دولة الإمارات وحكومتها وشعبها، بمناسبة العودة الميمونة لجنودنا البواسل، بعد أن قاموا بأداء واجبهم الأخوي، ودورهم الإنساني لنصرة الشعب اليمني الشقيق. وقال: «أسهمت مشاركة هؤلاء الأبطال في حماية اليمن ومقدراته، وتقديم المعونة والغوث للمحتاجين، فقد وفروا الحماية لمؤسسات الدولة ودعموا عودة الشرعية لصون اليمن من الضياع».



موقف مشرف



من جهته قال الدكتور محمد مراد عبدالله مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في «دبي لاستشراف المستقبل»: «لا شك في أن الفرحة غمرت كافة الإمارات حكومة وشعباً، بعودة جنودنا الأبطال، حماة الوطن، من اليمن، وسيسطر التاريخ لدولة الإمارات العربية المتحدة موقفها المشرف لنصرة الحق والدفاع عن الشرعية، ونصرة الشعب اليمني الشقيق».



إنقاذ أرواحهم



وأكد الدكتور سيف درويش مدير إدارة الإعلام في مؤسسة دبي لخدمة الإسعاف، أهمية الدور الإنساني لجنودنا البواسل في اليمن؛ الذين بذلوا الغالي والنفيس لحماية أبناء اليمن ونصرتهم وإنقاذ أرواحهم.

وأضاف: «إن لقيادتنا الرشيدة دور كبير وفعال في دعم القضايا الإنسانية ونصرة الضعفاء في العالم، وفي هذا الصدد قدمت دولتنا الجزء الأكبر من الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني والتي استفاد منها حوالي 9 ملايين شخص خلال عام 2018».