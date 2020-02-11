شكرا لقرائتكم خبر عن منال بنت محمد: منتدى المرأة فرصة لتعريف العالم بإنجازاتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يناقش منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة يومي 16 و17 فبراير/شباط، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السياسات والمبادرات التي تعزز التأثير الإيجابي للمرأة في جميع المجالات، واستشراف هذا الدور المستقبلي، بما فيها سبل زيادة مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في قطاع ريادة الأعمال، خلال 60 جلسة نقاشية، يتحدث فيها أكثر من 100 مسؤول محلي وعالمي، وقيادات ومسؤولو المنظمات الدولية والمتحدثون المُلهِمون في مجالات عِدّة.

أعربت قرينة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن ترحيبها بالمتحدثين وضيوف الدولة من الوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن دولة الإمارات تساند الجهود العالمية الرامية للارتقاء بقدرات المرأة وتعزيز مشاركتها، إلى جانب الرجل في التغلّب على ما تواجهه الإنسانية من تحديات، من أجل صنع غد واعد يحمل مزيداً من فرص التقدم والازدهار لجميع شعوب الأرض.

وعن دلالات استضافة دولة الإمارات للمنتدى، أكدت سموّها أن دولة الإمارات تجني اليوم ثمار مسيرة حافلة بالعمل الدؤوب، ومشمولة بكل العناية والتشجيع من قيادتنا الرشيدة، انطلاقاً من إيمان كامل بقدرة المرأة على أداء أدوار مهمة ومؤثرة في المجتمع، لتقدم دولتنا للعالم اليوم نموذجاً مُلهماً في كيفية الارتقاء بإسهامات المرأة، عبر منحها المساحة الكفيلة بتوظيف قدراتها على النحو الأمثل في خدمة المجتمع، ولتصبح الإمارات اليوم ملتقى العالم، ومقراً لأكبر الفعاليات والمؤتمرات الداعمة للمرأة، ومنصة دولية للحوار الهادف لدفع أطر التحوّل والتأثير الإيجابي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدراتها في شتى المجالات، ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم أيضاً.

وقالت سموّها: «رغم أن ملف تمكين المرأة في العالم العربي مر خلال العقود الماضية بتحديات استدعت بذل كثير من الدول جهوداً مضاعفة، لتحسين أوضاع المرأة ومنحها فرصاً متكافئة مع الرجل لدخول الحياة العملية، كانت دولة الإمارات، سبّاقة في إيلاء هذا الملف الاهتمام الكامل، مسجلةً نجاحات لافتة وضعتها في صدارة جهود دعم المرأة عربياً، فيما حققت الدولة تقدماً ملحوظاً ضمن مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة، ونالت تقديراً دولياً واسعاً، نراه متجسداً في هذه المنصة العالمية التي نحن بصدد استضافتها، جامعة بين جنباتها أبرز المعنيين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة سبل تحسين أداء وكفاءة السياسات وتطوير الشراكات الفعّالة للنهوض بدور المرأة وتأثيرها الإيجابي في المجتمع، ضمن برنامج عمل مكثف رُوعي فيه تنوع الموضوعات وشموليتها».

وأوضحت سموّها، «تُؤكد استضافة دبي للمنتدى مكانة دولة الإمارات والتزامها تجاه دعم المرأة وجهود الارتقاء بدورها الإقليمي والدولي، لاسيما ما يتعلق بزيادة مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيد فرصها في قطاع ريادة الأعمال، ضمن سياق عام يتضمنه ملف التوازن بين الجنسين، وغيرها من العناوين والقضايا المهمة التي سيناقشها الحدث الأكبر من نوعه عالمياً».

وأضافت «بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، حققت دولة الإمارات إنجازات مهمة في دعم المرأة، وانتقلت من مرحلة التمكين إلى مرحلة التوازن والشراكة المتكافئة بين الرجل والمرأة، وسيكون المنتدى فرصة مثالية لاستعراض التجربة الثرية لدولة الإمارات في هذا الشأن، وتقديم إضاءات مهمة من إنجازات دولتنا التي لا تعبر عن النجاح الإماراتي ضمن هذا المضمار فقط، ولكنها تخدم كذلك، في تغيير الصورة النمطية عن المرأة العربية عموماً في نظر العالم، بإبراز قدرتها على العطاء، وما يمكن أن تقوم به من أدوار مؤثرة في ميادين عدة ربما كان بعضها في الماضي حكراً على الرجل؛ إذ نتطلع لمشاركة تفاصيل هذه التجربة المتميزة مع وفود نحو 87 دولة وبحث سبل الاستفادة منها مصدر إلهام لمزيد من جهود دعم المرأة في المنطقة والعالم».

ويركّز المنتدى الذي يعقد تحت شعار «قوة التأثير» على 4 محاور، هي: الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية، ما يجعله الأكبر من نوعه عالمياً، من حيث تنوع أجندة الفعاليات والموضوعات المطروحة للنقاش وعدد المشاركين الذين يمثلون نخبة من الشخصيات القيادية البارزة عالمياً. وتضيء هذه الجلسات على عدد من الموضوعات والقضايا، منها استراتيجيات التوازن بين الجنسين، ودور المرأة خلال الثورة الصناعية الرابعة، ومدى أهمية تمثيلها في الحكومات، ومساهماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى دورها في الإعلام وصناعة المستقبل.

وإلى جانب الجلسات الحوارية، يُنظَّم عدد من الجلسات والورش ضمن القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، التي تُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتكثيف الجهود الداعمة لرائدات الأعمال في المنطقة، وتطوير الحلول للتحديات التي تواجههن، والحثّ على زيادة فرص النساء في التقدم والازدهار، كما يشهد المنتدى تنظيم عدد من الجلسات الملهمة تحت عنوان «صناع التأثير»، تشارك فيها شخصيات نسائية.

جلسات رئيسية

وضمن الجلسات الرئيسية للمنتدى في اليوم الأول، سوف تستعرض سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، آليات تحقيق رؤية القيادة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، مركزاً إقليمياً وعالمياً طموحاً للإبداع والابتكار، عن طريق الثقافة والفنون، وستشارك سموّها الحضور رؤيتها القيادية لمسار دبي الثقافي حاضراً ومستقبلاً، وستحاورها خلال الجلسة الإعلامية هادلي غامبل، من شبكة «سي إن بي سي».

وستعقد ضمن فعاليات اليوم الأول جلسة «التوازن بين الجنسين: بين المسؤولية والاستجابة»، تتحدث فيها حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وبيدرو كونسيسو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكارين غرون، المدير الأول لشؤون النوع الاجتماعي بمجموعة البنك الدولي، ويديرها دان مورفي، الإعلامي بشبكة «سي إن بي سي».

كما ستعقد جلسة بعنوان «القيادات النسائية في الحكومة»، تتحدث فيها مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، ولانا نسيبة، وميموزا كوساري ليلا، عضو البرلمان بجمهورية كوسوفو، ويديرها الإعلامي جون ديفتيروس، من شبكة «سي إن إن».

وفي جلسة أخرى تحت عنوان «الثورة الصناعية الرابعة: نموذج جديد للقوى العاملة»، تطرق للتحولات التي تشهدها الاقتصادات وظروف العمل نتيجة للتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والبيئية المتسارعة، وكيفية استشراف المستقبل، ويتحدث فيها خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وكيتلين بوخمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة [email protected] ([email protected]) - بسويسرا، وإيما تروسويل، مديرة العمليات والمؤسسة المشاركة ل«أوكسفورد انسايتس» بالمملكة المتحدة، ويديرها الإعلامي البريطاني هنري بونسو.

المرأة والتنمية المستدامة

وستعقد جلسة رئيسية بعنوان «تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة المرأة»، تتحدث فيها زهرة خان، مستشارة السياسات العالمية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتالين كورانشليان، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وعبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وشمسة صالح، الأمينة العامة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتديرها هادلي غامبل، وتتناول دور المرأة في تحقيق هذه الأهداف.

وستشارك ابنة الرئيس الأوزبكي وعضو لجنة المساواة بين الجنسين، سايدة ميرضيايف، في جلسة حوارية تديرها هدى الهاشمي، مساعدة المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، فيما يعلن عن مخرجات تقرير ماكينزي آند كومباني عن «قوة التوازن بين الجنسين» لمنطقة الشرق الأوسط، خلال إحدى الجلسات، حيث تتحدث فيها كيارا ماركاتي، الشريكة في ماكينزي آند كومباني، ضمن محور الاقتصاد. وضمن المحور نفسه، تعقد جلسة «الميزانيات المخصصة للتوازن بين الجنسين»، تتحدث فيها زهرة خان، وستيفانيا فابريزيو، نائبة رئيس وحدة إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي، وتديرها نور الشدراوي، المديرة التنفيذية للمشاريع بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. كما تعقد جلسة ثالثة بمحور الاقتصاد بعنوان «المرأة في مجالس الإدارة»، تستعرض النتائج الإيجابية لتمثيل المرأة في مجالس الإدارة استناداً إلى التجارب العملية والدراسات المتخصصة، ويتحدث فيها الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة بدولة الإمارات، وفهيمة البستكي، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وفانيسا آبيرنتي، عضو لجنة (100 سيدة في القطاع المالي) - فرع الإمارات.

المستقبل والمجتمع

وضمن محور المستقبل، تعقد جلسة برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي بعنوان «نحو تحقيق التكافؤ في قطاع الطاقة»، تتحدث فيها خولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة، وفاليري ليفكوف، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة كهرباء فرنسا، كما تعقد جلسة ثانية بعنوان «الابتكار ونظرة مستقبلية»، وجلسة أخرى بعنوان قوة العمل المستدام».

وتعقد جلستان ضمن محور المجتمع، الأولى بعنوان «كن مؤثراً وصانعاً للتغيير الإيجابي»، وتتحدث فيها بسمة آل سعيد، أخصائية الصحة النفسية بسلطنة عُمان، والثانية بعنوان «تحقيق توازن فعال بين العمل والحياة»، وتتحدث فيها غادة عثمان، رئيسة نادي انسياد لسيدات الأعمال بالإمارات.

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الإعلام والثقافة والتواصل الاجتماعي

وخصص عدد من الجلسات والورش، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، والمكتب الثقافي لسموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد، ونادي دبي للصحافة، حيث تعقد جلستان بالتعاون مع المكتب الثقافي لسموّ الشيخة منال، الأولى بعنوان «التأثير في المجتمع عن طريق الفن»، تتناول المردود الإيجابي لوجود المكونات الفنية في الأماكن المفتوحة، وإدراجه عنصراً أساسياً في تصميم المدن، ما يسهم في تعزيز سعادة المجتمع والتبادل الثقافي بين الشعوب ونمو النشاط السياحي والاجتماعي والاقتصادي، والثانية «العلاج بالفن»، تتحدث فيها سارة باول، الشريك المؤسس للمركز العالمي للعلاج بالفن (الإمارات)، ودلال السندي، مؤسسة مركز العلاج بالفن (البحرين).

وبالتعاون مع نادي دبي للصحافة تنظم جلسة بعنوان «وسائل التواصل الاجتماعي - آفاق اقتصادية للمرأة»، تتحدث فيها إيبيلي أوكوبي، مديرة السياسات العامة لإفريقيا بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجلسة بعنوان «محرك البحث..عن ماذا يبحث الناس في جوجل؟».

مبادرة تمويل رائدات الأعمال

وستشهد القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال عقد جلسات حوارية وورش على مدى يومين، بالتعاون مع شركاء المبادرة، بما في ذلك البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة 250 شخصاً من المسؤولين وكبار الممثلين الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المانحة وشركاء المبادرة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظمات العالمية، و20 رائدة أعمال في المنطقة.

وستعقد الجلسة الوزارية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بشؤون ريادة الأعمال والتجارة وتمويل مشاريع المرأة وتمكينها اقتصادياً من مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الدولية والمديرين التنفيذيين ورواد الأعمال وقادة منظمات المجتمع المدني. وتناقش الفرص التي توفرها السياسات الرئيسية لدعم رائدات الأعمال على المستوى الوطني، وتبادل الخبرات وتعزيز الالتزامات، وتضافر الجهود لمساندة صاحبات المشاريع.

وستعقد جلسة رئيسية بعنوان «تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: حلول جديدة في مواجهة التحديات»، يتحدث فيها مايكل أوكورفور، نائب الرئيس للاستدامة في شركة ماكورميك بالولايات المتحدة، وناديا السعيد، مديرة بنك الاتحاد بالمملكة الأردنية الهاشمية، ولورا لين، رئيسة الشؤون العالمية، شركة (يو بي إس) بالولايات المتحدة، وهيك هارمجارت، المدير الإداري للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وجلسة أخرى بعنوان «تسارع نمو الأعمال»، تتحدث فيها دينا الشنوفي، الرئيسة التنفيذية للاستثمار في شركة flat6 labs بجمهورية مصر العربية، وداني فرحة، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «بيكو كابيتال» بدولة الإمارات، وعنبر أملح، الرئيسة التنفيذية للعمليات ب«صندوق ابتكار» في فلسطين.

وتستهل القمة فعاليات اليوم الثاني، بلقاء أعضاء المبادرة، ستقدم فيها ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، كلمة ترحيبية، وتدير النقاش دانييل هنكل، سيدة أعمال كندية وقيادية في مبادرة تمويل رائدات الأعمال، كما تعقد ورشتان أخريان، إحداهما عن «شراكات سلسلة القيم المضافة»، والثانية عن «المتميزات في ريادة الأعمال»، وجلسة عن «الاستفادة من التجارة الإلكترونية لتحقيق النمو»، يتحدث فيها جيمس هاوي، مستشار أول التسويق والعلامات التجارية بمركز التجارة الدولي، وجلسة عن «تسهيل فرص إدارة المشتريات».

صناع التأثير

ويشهد المنتدى في دورته الثانية هذا العام إطلاق جلسات نوعية ومبتكرة تحت عنوان «صناع التأثير»، توفر منصة للإضاءة على شخصيات نسائية ورائدات أعمال ملهمات لمشاركة الحضور تجارب تغلبن فيها على التحديات، وصنعن تغييراً إيجابياً في حياة الآخرين، وكان لهن بصمة خاصة في تحقيق نجاحات استثنائية، ما يجعل من هذه الجلسات مصدر إلهام للجميع.

وضمن هذه الجلسات، سوف تشارك الكابتن الطيار الشيخة موزة آل مكتوم، الحضور قصة اختيارها لمهنة الطيران، وتستعرض تجربتها الناجحة في هذا الميدان.

كما تشارك كارلا هاريس، نائبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكبيرة مستشاري العملاء في مورجان ستانلي، الحضور في تقديم نصائح تحفيزية، وأساليب عمل مثمرة تستند إلى خبرة طويلة تزيد على 30 عاماً. وسيتعرف المشاركون في جلسة أخرى إلى طاقة رائدات الأعمال، ضمن مبادرة تمويل رائدات الأعمال، مع التركيز على تأثير رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تستعرض دينا الشنوفي، الرئيسة التنفيذية للاستثمار في شركة Flat6Labs - مصر ودانييل هنكل، سيدة الأعمال والقيادية في مبادرة تمويل رائدات الأعمال بكندا قصصهما المُحفّزة.

ومن المشاركات في جلسات «صناع التأثير» رنا الدجاني، مؤسِّسة برنامج «نحن نحب القراءة» بالأردن، والنقيب المتقاعدة بريندا بيركمان، وهي سيدة إطفاء رائدة بالولايات المتحدة، وهيلاري يب، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة «مينور ميناس» التعليمية عبر الإنترنت - هونج كونج، والدكتورة غادة المطيري، الأستاذة المساعدة بجامعة كاليفورنيا.

وتقام فعاليات المنتدى في دورته عام 2020 برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي، و«سكوير باتون بوجز» العالمية للمحاماة والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومواصلات الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي للإعلام شريك الإعلام الاستراتيجي، و «ذا ناشونال» شريك التدوين الصوتي، ومحطتي «سي إن بي سي إنترناشونال» و«سكاي نيوز عربية» شريكتي الإعلام العالمي، وشركاء الإعلام فهم غلف نيوز، الاتحاد، الرؤية، دار الخليج، ونادي دبي للصحافة، «أي آر إن» الشريك الإذاعي، و«هيلز أدفرتايزينغ» بوصفها الشريك الإعلاني.



الكلمتان الرئيسيتان لمنى المري وتيريزا ماي



من المقرر أن تُلقي منى المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، والعضو المنتدب، كلمة ترحيبية بالحضور، في مستهل جلسة الافتتاح الرسمي، التي سيتحدث فيها ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كما ستلقي إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي كلمة رئيسية، خلال الافتتاح.

وستكون الكلمة الرئيسية في اليوم الثاني، ضمن جلسة حوارية تتحدث فيها تيريزا ماي، عضو البرلمان ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة، وستحاورها لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات، لدى الأمم المتحدة، وستستعرض ماي رؤيتها عن تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالحكومات، وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية، استناداً إلى خبرتها الطويلة التي تزيد على 20 عاماً في العمل الحكومي والبرلماني، بالمملكة المتحدة.