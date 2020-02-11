مجلس الأمن الغذائي يناقش الشراكة اتحادياً ومحلياً

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ناقش مجلس الإمارات للأمن الغذائي سبل تعزيز الأمن الغذائي الوطني بالشراكة مع أصحاب المصلحة من جهات اتحادية ومحلية.

جاء ذلك خلال ترؤس مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، الاجتماع الأول للمجلس أمس، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث رحبت المهيري بأعضاء المجلس، وأكدت على أن المجلس سيلعب دوراً حيوياً في قيادة منظومة الأمن الغذائي للدولة في ضوء الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مختلف الأطراف، إضافة إلى إشراك المجتمع الذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي في الإمارات.

الجهة المركزية

وقالت: «إن المجلس هو الجهة المركزية المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ضمن رؤية مشتركة للإشراف على تنفيذ الخطط والتوجهات الراهنة والمستقبلية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في ما يتعلق بإنتاج وإدارة الغذاء وكامل سلسلة القيمة الغذائية، بما سوف ينعكس أيضاً على قيام مشروعات غذائية رائدة ورفد الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الدولة».

وناقش أعضاء المجلس عدداً من الآليات المهمة لتعزيز الأمن الغذائي للدولة، حيث اعتمد الأعضاء مهام الأمانة العامة للمجلس لتنظيم أعمال المجلس ورفع التقارير الدورية للجهات ذات الصلة، كما تم تحديد هوية المجلس المرئية التي تعكس دور المجلس وأهميته في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.