وفد البرلمان العربي للطفل يلتقي المنصوري والنيادي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب أعضاء البرلمان العربي للطفل عن فخرهم بالتطور العلمي اللافت الذي وصلت إليه الإمارات في مجال الفضاء، وما تبذله من دور كبير في سبيل تطوير البرامج المتعلقة به، كي تكون للعرب بصمة متميزة في هذا المجال الحيوي المهم، مؤكدين أن ما حققته الدولة في هذا المجال يعد فخراً لكل إنسان عربي، ويشكل طموحاً لهم كأطفال عرب.

جاء ذلك خلال زيارة وفد البرلمان العربي للطفل، لمركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، والتي اطلع خلالها على مرافق المركز وأقسامه وبرامجه. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين في الدولة.

وشارك رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي في استقبال وفد البرلمان العربي للطفل، وقاما بالإجابة عن أسئلة الوفد ومداخلاته المتعلقة بالرحلة إلى الفضاء والشعور المصاحب لها، إضافة إلى أهمية هذا الإنجاز بالنسبة للإمارات والوطن العربي والعالم. وقال المنصوري في كلمته الترحيبية: «كانت روح الاستكشاف هي العامل الأساس في تحقيق طموحي بالوصول إلى الفضاء، وهذا الحلم تحقق بفضل رؤية قادتنا، وأمنيتي هي أن أزور بلادنا العربية جميعاً وأن أرى أعلامها عالية خفاقة في هذا الفضاء الرحب».

وقال سلطان النيادي: «كنت أطمح للوصول إلى الفضاء منذ بدايات عمري، ولم يكن وقتنا آنذاك مملوءاً بالعلوم والمخترعات الحديثة كما هو اليوم، لكني واصلت مشواري وتخصصت في هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وأوصيكم بدوام التعلم والاستمرار في المطالعة حتى تأتي فرصة نجاحكم في الحياة».