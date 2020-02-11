افتتاح حديقة رول دبا وإنجاز 3 في الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

كشف سالم المكسح، مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة، عن افتتاح الدائرة أمس حديقة رول دبا الجديدة متنفساً إضافياً لأهالي مدينة دبا، ضمن احتفالات الدائرة بأسبوع التشجير، مشيراً إلى أن الحديقة صممت على شكل شتلة وردة بمساحة 5877 متراً مربعاً، تضمنت أعمالها زراعة أشجار وزهور ومسطحات خضراء، وشبكة ري حديثة وممرات ومقاعد، ومباني خدمية تشمل كافتيريا و6 حمامات رجالية ونسائية، وحمامات خاصة بأصحاب الهمم.

وأكد أن خطط الدائرة في إنشاء الحدائق متواصلة، حيث تعمل طواقمها حالياً لإنجاز متطلبات مشاريع 3 حدائق جديدة في مناطق البدية والطويين والسيجي توطئة لافتتاحها، إلى جانب حديقة العقير التي تخدم أهالي منطقتي مربح وقدفع، بعد إعادة تعميرها، لافتاً إلى أن الحدائق الأربع ستفتتح رسمياً مطلع مايو. لافتاً إلى أن حديقة العقير تضمنت أعمالها إعادة تأهيلها بالكامل، من حيث نشر المسطحات الخضراء وغرس الأشجار وزهور الزينة وتبديل شبكات الري وإنشاء ممرات داخل الحديقة وتزويدها بألعاب الأطفال، مؤكداً أن الأعمال الزراعية والإنشائية في الحدائق الجديدة التي أنشئت في مناطق البدية والسيجي والطويين، بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة ومتابعة سموّ ولي العهد، شارفت على الانتهاء، حيث تلبي الحدائق الجديدة تطلعات الأهالي.

وأكد أن الدائرة نفذت العام الماضي 600 ألف متر مربع مسطحات خضراء منها 215 ألفاً في مدينة الفجيرة و335 ألفاً في مدينة دبا، وزراعة 500 شجرة غاف وشريش في المدارس والمؤسسات الحكومية بالإمارة. وتمكنت من زراعة الجزر الوسطية في الشوارع الرئيسة داخل مدينة الفجيرة وتزويدها بزهور الزينة وأنظمة ري حديثة في شوارع «فهم والمنتزه والكندي»، فضلاً عن زراعة جانبي شارع خليفة عند مدخل مدينة الفجيرة، وجار العمل حالياً على زراعة دواري الحيل و«الجي إم سي».