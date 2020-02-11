ضبط 13 عصابة للنصب الهاتفي والإلكتروني تضم 142 شخصاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عبد الرحمن سعيد

أطلقت شرطة أبوظبي، أمس، حملة «خلّك حذر» في نسختها الثالثة، في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في أبوظبي، في إطار اهتمامها بتوعية أفراد المجتمع بمخاطر النصب الهاتفي والإلكتروني، التي تتطلب الحذر والحكمة في التعامل معها.

وأكد العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الإدارة، أن الحملة تخاطب الجمهور، باللغات «العربية والإنجليزية والأوردو والهندية»، وتستهدف تحذير جميع شرائح المجتمع من عمليات النصب الهاتفي والإلكتروني التي تروّج الفوز بالجوائز الوهمية بالأساليب التقنية الحديثة، والتقليدية.

وأوضح العميد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، أن شرطة أبوظبي نجحت في ضبط 13 عصابة من محترفي النصب الهاتفي، وبلغ عدد المتهمين 142، خلال عام 2019 وحتى فبراير الجاري. وكان المتهمون استدرجوا أشخاصاً عن طريق النصب والاحتيال باعتبارهم موظفين مصرفيين، وطلبوا منهم تحديث بياناتهم البنكية، واستولوا على أموالهم، أو إيهامهم بالفوز بجوائز وهمية، مشيراً إلى أن فرق البحث والتحري في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بأبوظبي تمكنت من إعادة جزء من أموال الضحايا الذين قاموا بفتح بلاغات.

وذكر أن الشرطة رصدت في الآونة الأخيرة أساليب عدة، يتبعها المحتالون عبر الهاتف لاستدراج ضحاياهم، والاستيلاء على بياناتهم المصرفية، منها اتصالهم بالضحايا من خلال هاتف نقال، وليس أرضياً، وادعاء فوز الضحية بجوائز وهمية، وبمبالغ مالية كبيرة تتبع مؤسسات معروفة، ويطلب من الضحية تحديث بياناته المصرفية، وتزويدهم بالأرقام السرية لبطاقاته الائتمانية.

كما كشفت شرطة أبوظبي عن ضبط عصابتين بالتعاون مع شرطتي دبي وعجمان، مكونتين من 28 شخصاً آسيوياً، خلال فبرايرالجاري، يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم، والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بطرق احتيالية.

ودعا المقدم الدكتور سالم هويمل العامري مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، الجمهور إلى ضرورة الحذر من عمليات النصب والاحتيال، حيث يستخدم المحتالون والنصابون شتى الأساليب المغرية للإيقاع بضحاياهم، مؤكداً أهمية التعاون في الإبلاغ عن أي عمليات نصب هاتفي بما يسهم في التصدي لها بأسرع وقت، وحث على ضرورة الانتباه إلى عدم التعامل مع الأرقام الغريبة والمحافظة على سرية المعلومات المالية والشخصية.

وحث الجمهور على ضرورة الحذر من المحتالين والنصابين الذين يستخدمون أساليبهم المغرية للنصب والاحتيال عليهم عبر الهاتف، أو الإنترنت عموماً.

وقال المقدم يوسف محمد الزعابي، نائب مدير إدارة التحقيقات الجنائية ومدير مشروع مكافحة النصب الهاتفي، إن سرعة الإبلاغ عن جرائم الاحتيال التي وقع فيها الضحايا وجهود التوعية أدت إلى استرجاع مبالغ مالية كبيرة.

ودعا المقدم سلطان عبدالله السلامي، مدير مركز المعلومات والرصد بشرطة أبوظبي إلى عدم الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل النصية المشبوهة، مؤكداً أهمية المبادرة بالإبلاغ عبر خدمة أمان على الرقم 8002626.