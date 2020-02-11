موجة ثلوج تعطل المصالح الحكومية بمناطق عراقية الثلاثاء

العراق / عامر الحساني / الخليج 365

أعلنت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق ومحافظة نينوى (شمال) تعطيل الدوام بالمصالح الحكومية، الثلاثاء؛ بسبب موجة ثلوج تجتاح المنطقة.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن "يوم الثلاثاء (سيكون) عطلة رسمية في دوائر ومؤسسات الإقليم كافة بسبب موجة البرد وتساقط الثلوج".

وهذا ثاني يوم على التوالي تعلن فيه سلطات الإقليم تعطيل الدوام الرسمي في محافظاته الثلاثة "أربيل" و"دهوك" و"السليمانية"؛ بسبب موجة الثلوج.

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من جانبه، قال مكتب محافظ نينوى نجم الجبوري، في بيان، إن المحافظ "قرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة نينوى ليوم غد (الثلاثاء)؛ بسبب تدني درجات الحرارة".

وأوضح البيان أنه تم استثناء الدوائر الخدمية.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، تشهد مناطق شمالي العراق موجة ثلوج كثيفة رافقها انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر؛ وهو ما تسبب بقطع الكثير من الطرق بين المدن والبلدات.

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