أنقرة.. السفارة الأمريكية تعزي تركيا في استشهاد جنودها بإدلب

أنقرة/ الخليج 365

أعربت السفارة الأمريكية لدى أنقرة عن تعازيها لتركيا في استشهاد جنودها بإدلب، ووقوف واشنطن إلى جانب حليفتها في الناتو.

وقالت السفارة في رسالة تعزية عبر تويتر: "نقف إلى جانب تركيا حليفتنا في الناتو، وسنواصل معارضتنا لتطبيع المجتمع الدولي علاقاته مع نظام الأسد".

وتقدمت السفارة بالتعازي لذوي الشهداء الذين ارتقوا في إدلب، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.