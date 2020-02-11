مقتل جنديين و3 مدنيين في تفجيرين منفصلين بالصومال

مقديشو / الخليج 365
قتل جنديان صوماليان على الأقل، و3 مدنيين إثر تفجيرين منفصلين في أماكن متفرقة من البلاد، الإثنين، بحسب مسؤولين.
وذكر مراسل الخليج 365 أن التفجير الذي استهدف مدرعة تابعة للجيش الصومالي على أطراف العاصمة مقديشو، وأودى بحياة الجنديين، قد أصاب أكثر من 4 جنود آخرين.
ويأتي استهداف المدرعة في أعقاب تفجير بعبوة ناسفة أودى بحياة 3 مدنيين، حسب ما صرحت به مصادر رسمية للأناضول.
وقال محمد بله، المسئول في الشرطة الصومالية لمراسل الخليج 365، إن "التفجير الأول وقع في منطقة سينكا ذير بضواحي العاصمة مقديشو، وأن هناك 3 جرحى مدنيين أيضا، وأن قوات الشرطة قامت بنقل الجرحى إلى المستشفيات".
كان التفجير الذي أودى بحياة المدنيين الثلاثة قد تم بقنبلة زرعت على جانبي الطريق في منطقة شبيلي السفلى في الجزء الجنوبي من دولة القرن الإفريقي.
وأكد إبراهيم عدن، حاكم منطقة شبيلي السفلى التفجير وعدد الضحايا، في اتصال هاتفي مع الخليج 365.
ولم تعلن أي من المجموعات المسلحة مسئوليتها عن أي من التفجيرين حتى الساعة 20:30 تغ.
إلا أن أصابع الاتهام توجه صوب "جماعة الشباب"، التي سبق ان أعلنت مسؤوليتها عن عمليات مسلحة في البلاد خلال السنوات الماضية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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