وفد أمني مصري يغادر غزة بعد ساعات من وصوله

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
غادر وفد أمني مصري، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "إيرز"، (خاضع للسيطرة الإسرائيلية) بعد زيارة بدأها، صباح الإثنين، لاستكمال مباحثات مع حركة "حماس" حول تفاهمات التهدئة مع إسرائيل.
جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي الفلسطيني في معبر بيت حانون (إيرز) شمالي القطاع، وصل الخليج 365 نسخة منه.
وقال المكتب إن "الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية والوفد المرفق له غادر غزة".
وأفاد مصدر فلسطيني مطّلع، لوكالة الخليج 365، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، بأن الوفد التقى قيادة "حماس" والفصائل الفلسطينية في القطاع.
وأضاف: "الزيارة جاءت لبحث تفاهمات التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لاسيما في ظل التصعيد الأخير والتوتر القائم، كما بحث العلاقات الثنائية بين حماس ومصر، والوضع الأمني على الحدود".
يذكر أن آخر زيارة لوفد أمني مصري إلى القطاع كانت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومنذ شهور، يجري الوفد زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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