ضمك يعود إلى سكة الانتصارات على حساب الاتحاد

صحيفة الخليج الالكترونية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك على نظيره الاتحاد بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، في الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح بلال السعيداني التسجيل لفريق ضمك في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعدما تلقى كرة داخل منطقة الست ياردات، ليقوم بترويضها وإسكانها بيمينه داخل الشباك.

وبعد 3 دقائق فقط، ومن ركلة ركنية أخرى، ارتقى السعيداني ليحول عرضية رافائيل كوستا إلى داخل شباك الاتحاد معلنا عن الهدف الثاني لضمك في الدقيقة الثانية عشرة من عمر المباراة.

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وفي الدقيقة السابعة والستين، قلص المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني النتيجة، بعدما سجل الهدف الأول لفريق الاتحاد، بعدما استغل عرضية عبدالرحمن العبود ليحول الكرة بقدمه إلى داخل الشباك.

ويعتبر هذا الانتصار هو الثالث الذي يحققه ضمك في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والأول بعدما خسر مباراتين وتعادل 4 في المباريات الست الأخيرة.

ورفع ضمك رصيده بهذا الانتصار إلى 14 نقطة يحتل بها المركز الـرابع عشر في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.