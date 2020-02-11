تعليم الرياض يوجه بإلغاء الاصطفاف الصباحي بدءاً من الغد

صحيفة الخليج الالكترونية وجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي وعدم خروج الطلاب والطالبات في الأماكن المفتوحة طيلة اليوم الدراسي اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء إلى يوم الخميس، نظراً لانخفاض درجات الحرارة وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.

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