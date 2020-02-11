القبض على شاب اطلق نار واستعرض بمجموعة من الأسلحة وسط الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية ألقت الجهات الأمنية القبض على شاب قام باطلاق النار من سلاح رشاش، وأظهر الفيديو الشاب وهو يجلس على سيارة مرسيدس، وبجواره أسد وفجأة يطلق النار، ويستعرض بمجموعة من الأسلحة داخل السيارة.

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