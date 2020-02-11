شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عاجل من «العمل» بعد تداول مقطع لموظف يبكي بحرقة بعد فصله تعسفياً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ظهر خلاله موظف بإحدى الشركات، يشكو من تعرضه للظلم.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لتظلم موظف من إحدى الشركات، توضح الوزارة أنه تم الوقوف على الحالة من قبل إدارة التفتيش وجاري التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

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يذكر أن الموظف ظهر في مقطع فيديو متداول شكا من تعرضه للفصل التعسفي بعد قرابة ست سنوات قضاها في الشركة.

وتصدر وسم (#مظلوم_شركه_ميد) اهتمامات المغردين السعوديين على “تويتر” مطالبين بسرعة تدخل الجهات المسؤولة ورفع الظالم عن الموظف بعد التحقق من صدق موقفه.