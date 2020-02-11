شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال الأحمر: إطلاق خدمة «الإسعاف الطائر».. قريباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد رئیس ھیئة الھلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم، أمس الاثنين، إطلاق خدمة الإسعاف الطائر قريبا. وقال القاسم، خلال حديثه في ملتقى السلامة المرورية بالدمام، إن إطلاق ھذه الخدمة سیحقق التكامل في منظومات الخدمات الإسعافیة. وتابع رئيس الهلال الأحمر، أن ھیئة الھلال الأحمر استطاعت تقلیص مدة الوصول إلى الحوادث المرورية داخل المدن إلى أقل من 8 دقائق، وتعمل على إنشاء تطبیقات ذكیة تسھم في تقلیص المدة بشكل أكبر.

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