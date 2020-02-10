شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي يبتلع سيارة مواطن في «الأحساء».. والأمانة تعلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت أمانة محافظة الأحساء، اليوم الإثنين، مع مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله، انهيار أرضي مفاجئ أدّى إلى ابتلاع سيارة من نوع “هيونداي” واحتجاز قائدها.

وأكدت الأمانة، في بيان لها، أنها وجّهت الفرق المختصة للموقع، وتبين وجود كسر لخط مياه تسبب في تآكل الطبقة تحت الأسفلت، ما نتج عنه الحادث، مشيرة إلى أنه تم تأمين وسائل السلامة بالتعاون مع إدارات “المرور” و”الدفاع المدني”.

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وتابعت أنه تم تسليم الموقع إلى الجهاز الحكومي المعني بالمياه، بحكم أن خطوط المياه ليست من اختصاص أعمال الأمانة، مؤكدة استمرار أعمال متابعة سلامة الطريق الخدمية لحين انتهاء أعمال الصيانة.

الجدير بالذكر أن مقطع فيديو متداول وثق لحظة سقوط السيارة داخل الهبوط الأرضي، وخروج قائد المركبة عبر فتحة السقف.

وتبيّن أن المركبة سقطت على طريق الخدمة أسفل جسر تقاطع الملك فهد مع طريق الملك عبد العزيز “الشارع الملكي”.