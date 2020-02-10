شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه بإلغاء الاصطفاف الصباحي بمدارس الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي وعدم خروج الطلاب والطالبات في الأماكن المفتوحة طيلة اليوم الدراسي اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء إلى يوم الخميس.
وأوضحت إدارة التعليم في الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.
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