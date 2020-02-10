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توجيه بإلغاء الاصطفاف الصباحي بمدارس الرياض

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هيثم سليمان 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي وعدم خروج الطلاب والطالبات في الأماكن المفتوحة طيلة اليوم الدراسي اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء إلى يوم الخميس.

وأوضحت إدارة التعليم في الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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