الإمارات تعلن إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل عدد الحالات المكتشفة بهذا الفيروس في البلاد منذ ظهور المرض إلى 8 حالات.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، عن وزارة الصحة الإمارتية قولها إن الحالة الجديدة من الجنسية الهندية، وهي من المخالطين للحالة التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
وكانت الوزارة أعلنت أمس عن أول حالة شفاء تسجل في الدولة لمصابة صينية.
وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجلة مستقرة ما عدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى.
وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بانها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة.
ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية، المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.
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