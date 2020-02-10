جيفري يزور تركيا وألمانيا لبحث الأزمة السورية

واشنطن / صفوان الله ويردي / الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن مبعوث واشنطن إلى دمشق جيمس جيفري سيزور تركيا وألمانيا لبحث الأزمة في سوريا والمنطقة.

وأوضح بيان الخارجية أن وفد برئاسة جيفري سيتوجه الاثنين إلى تركيا للقاء مسؤولين أتراك وبحث المخاوف المشتركة وهجمات قوات النظام السوري المدعومة من روسيا.

كما سيتم مناقشة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

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وأشار البيان إلى زيارة جيفري إلى ألمانيا تأتي لحضور قمة ميونخ للأمن في 13 فبراير/شباط الجاري، إضافة لعقده اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين لمناقشة جهود تعزيز الاستقرار والأمن في سوريا، وهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء.

وأضاف البيان أن الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة.

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