متحدث أممي: مقتل 49 مدنيا إثر غارات شمالي غربي سوريا

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365
أعلن متحدث أممي، الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 49 مدنيا جراء غارات جوية شمال غربي سوريا منذ مطلع فبراير/شباط وحتى الخامس من الشهر ذاته.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بنيويورك، إن من بين الضحايا 14 امرأة و17 طفلا.
ولم يذكر المتحدث الأممي من الذي شن الغارات، غير أنه منذ أسابيع يشن النظام السوري هجمات على مناطق بمنطقة خفض التصعيد.
وأوضح المتحدث الأممي أنه "تم توثيق مقتل 186 مدنيا على الأقل، بينهم 33 امرأة و37 فتى و30 فتاة خلال الشهر الماضي".
وأردف قائلا: "منذ الأول من ديسمبر (كانون أول الماضي) تم تشريد حوالي 689 ألفا من المدنيين بسبب الأعمال القتالية؛ حوالي 80% منهم من النساء والأطفال".
وقال إنه "لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء سلامة وحماية أكثر من 3 ملايين مدني في إدلب والمناطق المحيطة، وأكثر من نصفهم من النازحين داخليا، خاصة في ظل استمرار ورود تقارير عن الغارات الجوية والقصف في سوريا".
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