تعزيزات من "الكوماندوز" التركية تصل الحدود السورية

هطاي/ حسين يلديز/ الخليج 365 أرسل الجيش التركي، الإثنين، تعزيزات من القوات الخاصة (الكوماندوز) إلى نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأوضح مراسل الخليج 365، أن التعزيزات العسكرية وصلت إلى قضاء ريحانلي التابع لولاية هطاي جنوبي تركيا قادمة من مختلف الولايات التركية. Advertisements وأضاف أن التعزيزات اتجهت نحو نقاط المراقبة التركية في الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة. وأشار أنه رافقت قافلة التعزيزات مركبات عسكرية، قاطعة للإشارات ومركبات إسعاف مدرعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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