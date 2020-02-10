تركيا تطلب من روسيا العمل على وقف انتهاك اتفاق سوتشي

أنقرة / الخليج 365
طلبت تركيا، الإثنين، من تركيا الوفاء بمسؤولياتها حيال وقف الانتهاكات الصارخة لاتفاق سوتشي بصفتها أحد الضامنين له.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وفدين تركي برئاسة المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، وروسي برئاسة ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، حسب بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية.
و"بأشد العبارات"، أدان الوفد التركي، خلال اللقاء، "هجوم قوات النظام السوري علي قوات تركية في إدلب، اليوم؛ ما أسفر عن استشهاد 5 جنود أتراك".
وأكد الوفد التركي لنظيره الروسي ضرورة الوقف الفوري للهجمات ضد القوات التركية ونقاط مراقبتها في إدلب لتعارضها مع روح مسار أستانة.
كما "طلب من موسكو الوفاء بمسؤولياتها حيال وقف الانتهاكات الصارخة لاتفاق سوتشي بصفتها أحد الضامنين له".
وأكد البيان أن تركيا ردت بشكل "قاس" على هجوم النظام السوري، وسترد لاحقا في إطار حق الدفاع عن النفس.
وأضاف أن هدف أنقرة النهائي هو وقف نزيف الدماء ومنع الأزمات الإنسانية في سوريا، إضافةً إلى تفعيل المسار السياسي.
وأكد عزم تركيا على اتخاذ مختلف التدابير ضد الهجمات الهادفة إلى تقويض المسار السياسي بسوريا، وعلى ضرورة تنفيذ اتفاق سوتشي.
وشدد على أن "الهجمات ضد الجنود الأتراك لن تبقى دون رد".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء.
وأضاف البيان أن الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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