الدفاع التركية: قصف 115 هدفا للنظام السوري

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، استهداف قواتها المسلحة 115 هدفا للنظام السوري حتى الآن وتحييد 101 من عناصره.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها في تويتر، إن "قواتنا قصفت 115 هدفا للنظام السوري حتى الآن ما أسفر عن تحييد 101 من عناصره، رداً على استهدافها قافلة تعزيزات تركية كانت متجهة لإدلب".

وتابعت "تم الرد بالمثل فورا على استشهاد جنودنا بإدلب في إطار قواعد الاشتباك وحق الدفاع المشروع عن النفس".

وذكر البيان أن "رد القوات التركية أدى إلى إعطاب 3 دبابات ومنصتي مدفعية وإصابة مروحية تابعة لقوات النظام السوري".

وأكدت أن "الرد على الأهداف التابعة للنظام السوري متواصل في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس".

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وترحمت الوزارة على أرواح الشهداء، وتمنت الصبر لذويهم وللقوات المسلحة ولعامة الشعب التركي.

وأضاف البيان أن "الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء.

وأضاف البيان أن الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.