الوحدة الإماراتي يخطف نقطة ثمينة من الأهلي

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صحيفة الخليج الالكترونية
سجل تشانغ وو ريم هدفا في الدقيقة الأخيرة ليمنح الوحدة الإماراتي التعادل 1-1 مع ضيفه الأهلي السعودي في افتتاح جولات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الاثنين.
وضع عبد الفتاح عسيري الأهلي في المقدمة بعد مرور ساعة بعد اختراق من الجهة اليمنى قبل أن يسدد بقوة في الشباك.
وانتزع أصحاب الأرض التعادل في آخر دقيقة عبر اللاعب الكوري الجنوبي من متابعة لركلة ركنية ليحصل كل فريق على نقطة.
وتساوت كل فرق المجموعة بعد تعادل الشرطة العراقي 1-1 مع ضيفه الاستقلال الإيراني.
افتتح الاستقلال التسجيل بهدف سجله حسام كاظم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24 ثم تعادل الفريق العراقي من ركلة جزاء نفذها علي فائز في بداية الشوط الثاني.
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