اخبار الخليج

الوحدة الإماراتي يخطف نقطة ثمينة من الأهلي

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

سجل تشانغ وو ريم هدفا في الدقيقة الأخيرة ليمنح الوحدة الإماراتي التعادل 1-1 مع ضيفه الأهلي السعودي في افتتاح جولات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الاثنين.

وضع عبد الفتاح عسيري الأهلي في المقدمة بعد مرور ساعة بعد اختراق من الجهة اليمنى قبل أن يسدد بقوة في الشباك.

Advertisements

وانتزع أصحاب الأرض التعادل في آخر دقيقة عبر اللاعب الكوري الجنوبي من متابعة لركلة ركنية ليحصل كل فريق على نقطة.

وتساوت كل فرق المجموعة بعد تعادل الشرطة العراقي 1-1 مع ضيفه الاستقلال الإيراني.

افتتح الاستقلال التسجيل بهدف سجله حسام كاظم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24 ثم تعادل الفريق العراقي من ركلة جزاء نفذها علي فائز في بداية الشوط الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة الإماراتي يخطف نقطة ثمينة من الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا