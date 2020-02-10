إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم ولا إصابات جديدة

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت صحة الشرقية أنه لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المنطقة. وفيما يتعلق بشأن إصابة مواطن بمحافظة النعيرية، تود صحة الشرقية التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.

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