شركة لينوفو تعلن إطلاق حاسوب جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة لينوفو إطلاق الحاسوب ThinkCentre M90a الجديد من فئة الكل في واحد، والذي يعول في المقام الأول على الأمان.



وأوضحت الشركة الصينية أن باقة التجهيزات التقنية للحاسوب الصغير تشتمل على معالجات إنتل Comet Lake-U حتى الموديل Core i7 مع دعم تقنية vPro، وكذلك بطاقة الرسوميات Radeon 625 من شركة AMD مع ذاكرة الرسوميات GDDR5 بسعة 2 جيجابايت.

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وتصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي DDR4 إلى 32 جيجابايت، مع قرص ذكي HDD قياس 2.5 بوصة بسعة تصل إلى 2 تيرابايت أو قرص حالة ساكنة M.2 SSD بسعة تصل إلى واحد تيرابايت، بالإضافة إلى توافر وحدة تشغيل أسطوانات DVD.

ويأتي جهاز ThinkCentre M90a الجديد بشاشة قياس 23.8 بوصة وتعمل بدقة وضوح 1080 بيكسل، وتتوافر كموديل منخفض التكلفة بدرجة سطوع 250 نيت أو موديل أكثر سطوعا بقيمة 350 نيت مع وظيفة Privacy Guard الاختيارية المزودة بكاميرا بالأشعة تحت الحمراء، والتي تتيح إمكانية تسجيل الدخول بواسطة ويندوز Hello مع إخفاء محتويات الشاشة عن طريق برنامج لينوفو Screen Blur، عندما يجلس شخص آخر غير المستخدم أمام الجهاز.

ويوفر جهاز لينوفو الجديد مجموعة كبيرة من منافذ التوصيل تضم 6 منافذ USB-A، اثنان منها عبارة عن منفذ USB 3.1 من الجيل الثاني ومنفذ USB-C 3.2 من الجيل الأول، بالإضافة إلى توافر قارئ بطاقات 3 في 1 ومنفذ AUX ومنفذ DisplayPort أو LAN.

وأعلنت شركة لينوفو طرح الجهاز ThinkCentre M90a الجديد في فصل الخريف المقبل بسعر يبلغ 1099 دولارا أمريكيا.