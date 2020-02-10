شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الليبية تواجه تحدى غير مسبوق والأوضاع تنذر ببداية أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس أنّها اضطرّت إلى إغلاق مصفاة الزاوية أمس الأول السبت، وذلك نتيجة لإغلاق صمام بمنطقة الحمادة على خط الأنابيب الرئيسى بين حقل الشرارة ومصفاة الزاوية مما تسببت فى وقف الإنتاج بالحقل.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس فى بيان صحفى لها، الاثنين، أن إغلاق المصفاة سيتسبب بتفاقم مشكلة إدارة واستيراد وتوزيع الوقود، ممّا سيُكلّف الخزانة العامة مبالغ مالية كبيرة لاستيراد كميات إضافية من الوقود من أجل تعويض الفاقد من إنتاج المصفاة.

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وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله "لقد وضعت هذه الاقفالات غير القانونية المؤسسة الوطنية للنفط أمام تحدٍّ لم يسبق لها أن واجهته فيما يتعلّق بتوفير الوقود للشعب الليبى والمنشآت الوطنية الحيوية مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية".

وأضاف "أنّ التدخّل السياسى فى قطاع النفط والغاز الليبى سيكون له آثار كارثية على الاقتصاد الوطنى والشعب الليبى على المدى القصير والطويل"، مضيفا "إنّ ما يحدث الآن يُنذر ببداية أزمة وطنية حقيقية؛ ولذلك يجب اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الاقفالات غير المسؤولة" حسب تعبيره.

وأشارت المؤسسة إلى أن مصفاة الزاوية تُنتج شهريا 120 ألف طن متري من وقود الديزل؛ و49 ألف طن مترى من البنزين؛ و120 ألف طن متري من زيت الوقود الثقيل؛ و6000 طن مترى من الغاز النفطى المسال؛ بالإضافة إلى 90 ألف طن مترى من كيروسين الطيران.