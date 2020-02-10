شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في بلجيكا لـ«المواطنين»: احذروا العروض الوهمية لبيع السيارات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أهابت سفارة المملكة في بلجيكا، بالمواطنين ضرورة توخي الحذر من عروض بيع السيارات بأسعار مغرية، سواءً عن طريق المواقع الإلكترونية أو عبر الاتصالات والمراسلات الهاتفية.
وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم الاثنين، أنها لا تزال تتلقى العديد من الاتصالات حول عمليات الشراء من أشخاص ودفع مبالغ عبر التحويلات المالية لشركات الشحن، وبعد التحقق من المستندات والعناوين وأرقام التواصل يتبين أنها غير صحيحة.
ودعت السفارة جميع المواطنين بالتحقق من أي تعامل تجاري، وخاصة مع الشركات أو الأشخاص الذين يعتمدون على شركات التحويلات المالية وليس على البنوك المعتمدة.
وأشارت السفارة، إلى أن التحقق من تلك الشركات يكون عن طريق طلب نسخة من التراخيص والتأكد من صحتها عبر القنوات الرسمية.
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