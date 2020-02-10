الصين تطور تطبيقا جديدا للتحذير من "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

حلول تكنولوجية مبتكرة توصلت لها الصين لمواجهة كورونا بتطوير تطبيق جديد صممته بكين بالتعاون مع شركة تكنولوجية لتحذير المستخدمين عندما يكونون في حيز التقاط فيروس "كورونا".



وأوضحت وكالة "شينخوا" الصينية أن "كاشف الاتصال الوثيق" كما أطلق عليه أصبح حاليا متاحا للمستخدمين الصينيين، ولا يتطلب سوى أسمائهم وأرقام هواتفهم ومعرف التثبيت.

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ويتيح التطبيق الجديد "كاشف الاتصال الوثيق" للمستخدم معرفة إن كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا، ولم توضح الوكالة تقنية عمل الجهاز وكيفية الكشف عن المصابين.

وتعاون المكتب العام لمجلس الدولة مع اللجنة الوطنية للصحة (NHC)، ومجموعة شركات تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية (CETC) المملوكة للحكومة، لتصميم التطبيق المنقذ للحياة.

وحتى الآن لم تختبر مدى دقة التطبيق أو كيف يعمل، وأوضحت NHC أن "الاتصال الوثيق" يشير إلى شخص -دون حماية- يشارك المكتب نفسه أو الفصل الدراسي أو المنزل، مع مرضى فيروس "كورونا" المؤكدين، أو سافر معهم في الرحلة نفسها.

وقدمت Qihoo 360، أكبر شركة للأمن السيبراني في الصين، تطبيقا يتيح للمستخدمين التحقق مما إذا كانوا يسافرون بالطائرة أو بالقطار نفسه، مع شخص أصيب بالفيروس.