ايفانكا ترمب وتيريزا ماي ستشاركان في منتدى في دبي







اسماء السيد - دبي: ستشارك إيفانكا ترمب ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي في منتدى المرأة العالمي دبي 2020، بحسب ما أعلن المنظمون. ويعقد المنتدى في 16 و 17 من فبراير الجاري. وستشارك ماي وترمب كمتحدثتين رئيسيتين في المنتدى. وستلقي ترمب كلمة رئيسية خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي سيحمل شعار "قوة التأثير".

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