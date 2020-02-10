دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقدم هاتف Galaxy S20 Ultra 5G في Sprint بذاكرة 16 جيجا بايت رام ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق غداً مؤتمر سامسونج المنتظر للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S20، وفي أحدث التسريبات التي جاءت اليوم أشير إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy S20 Ultra 5G في Sprint بذاكرة عسوائية 16 جيجا بايت رام.

كشفت التسريبات حتى الآن عن العديد من مواصفات سلسلة هواتف Galaxy S20، كما إستعرضت التسريبات المصورة التصميم الذي تنطلق به الإصدارات الجديدة قريباً إلى الأسواق، ولقد جاءت أحدث التسريبات عبر Max Weinbach لتقدم تفاصيل جديدة حول أعلى إصدارات سامسونج المرتقبة Galaxy S20 Ultra 5G.

أشار Max Weinbach في التسريبات الجديدة إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy S20 Ultra 5G بنموذج رقم SM-G988U في شركة Sprint في سوق الولايات المتحدة بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.0.

كما أضافت التسريبات أن هاتف Galaxy S20 Ultra 5G سيتوفر في Sprint بنموذج أخر يأتي بسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، على أن يدعم كلا النموذجين ميزة التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy S20 Ultra 5G بذاكرة 12 جيجا بايت رام بسعر 1399 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام بسعر 1549 دولار.

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يذكر أن التسريبات السابقة قد كشفت عن مواصفات هاتف Galaxy S20 Ultra 5G الذي ينطلق بشاشة Dynamic AMOLED بتصميم Infinity-O وحجم 6.9 إنش، كما يدعم معدل تحديث 120Hz.

أيضاً تأتي الكاميرة الخلفية الرباعية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 48 ميجا بيكسل ويدعم تكبير بصري حتى 10 مرات، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، أيضاً تضم الإعدادات مستشعر 3D ToF.

ومن المتوقع أن تدعم الكاميرة الرئيسية تسجيل فيديو بدقة 8K، ايضاً تأتي الكاميرة الأمامية في هاتف Galaxy S20 Ultra 5G بدقة 40 ميجا بيكسل مع ميزة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

هاتف Galaxy S20 Ultra 5G يأتي أيضاً بمعالج Snapdragon 865، مع نظام تشغيل Android 10، وواجهة One UI 2.0، إلى جانب بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 45W، ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويدعم أيضاً معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

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هذا الموضوع سامسونج تقدم هاتف Galaxy S20 Ultra 5G في Sprint بذاكرة 16 جيجا بايت رام ظهر على التقنية بلا حدود.